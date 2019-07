MERITTERT: Sarina Wiegman skal lede Nederland i jakt på sitt andre trofé på to forsøk. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Nederlandsk sportssjef: – Ville aldri ansatt en kvinnelig trener

Mens den nederlandske landslagstrener Sarina Wiegman oppnår suksess i nok et mesterskap, blir hennes kandidatur til større jobber avvist på hjemmebane.

– Som sportssjef ville jeg aldri ha ansatt en kvinnelig trener, sier sportssjef i Sparta Rotterdam, Henk van Stee, til nederlandske Algemeen Dagblad.

Uttalelsene kommer i sammenheng med den store suksessen som Nederlands kvinnelandslag opplever. Ikke bare vant de EM på hjemmebane for to år siden, i kveld skal de spille semifinale mot Sverige i VM.

Ved roret står Sarina Wiegman, som i 2016 faktisk ble den første profesjonelle kvinnelige treneren i en nederlandsk fotballklubb - i nettopp Sparta Rotterdam. Det har imidlertid ikke vært nok til å overbevise van Stee, som har det øverste ansvaret for å nettopp ansette trener i sin klubb.

– Når det gjelder meritter, tror jeg på henne. Men jeg tror ikke at kvinner kan lede menn innen fotballen, eller i andre lagsporter som hockey og basket, for den saks skyld, sier van Stee, som kom tilbake til Sparta etter at Wiegman igjen tok over landslaget.

Han erkjenner imidlertid at han har vanskelig for å underbygge påstanden, og beveger seg på «tynn is». «Jeg tror helt enkelt ikke på det», er hans hovedbegrunnelse, i tillegg til at humoren i herregarderobene er ganske grov.

– Jeg synes det er veldig rart å kommentere at på grunn av kjønnet hennes, er hun ikke god nok for en klubb. Det er en gammeldags holdning og en tåpelig påstand. Jeg håper vi i fremtiden kan vurdere trenere ut fra hvilken prestasjoner hun har, ikke hvilket ikke kjønn hun har, sier tidligere landslagsspiller og nåværende TV 2-ekspert Ingvild Isaksen.

Av hennes nåværende assistent på landslaget, Foppe de Haan, blir Wiegman tipset til større jobber - på herresiden.

– Det kan være verdt å teste. Hun er gjennomprofesjonell når det kommer til opplegg, fotballfilosofi og treningsmetoder. Og hun er smart og flink til å håndtere ulike personligheter.

I Norge har VG kartlagt at mannsdominansen er total i trenerapparatene. Det er kun 4,5 prosent kvinner i eliteserieklubbenes sportslige apparater, mens tilsvarende tall for Obos-ligaen er 2,9 prosent. For et år siden var både Julie Voktor Pedersen og Eline Torneus trener for hvert sitt herrelag på nivå fire i Norge, men begge har byttet jobb.

Publisert: 03.07.19 kl. 08:54

