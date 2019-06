POPULÆR: Martin Sjögren får gode ord fra både Maria Thorisdottir (til venstre) og Maren Mjelde (til høyre). Guro Reiten i midten. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ber NFF forlenge med trenerne: – Kan få utrolig negativ effekt hvis de slutter

DEAUVILLE (VG) Caroline Graham Hansen og det norske landslaget har ett godt råd til Norges Fotballforbund: Sørg for å forlenge avtalene med trenerne Martin Sjögren og Anders Jacobson.

Svenskenes kontrakt med NFF går ut allerede i november. Da er Norge i full gang med en ny EM-kvalifisering. Skulle Norge klare å bli blant de tre beste europeiske lagene her i Frankrike-VM blir det også OL-plass. Da blir kontraktene automatisk forlenget.

Caroline Graham Hansen håper trenerduoen har lyst til å være med videre uavhengig av om det blir OL-plass eller ei.

– Skulle de velge å gjøre noe annet så får vi respektere det, men jeg kjenner veldig på at det vil være tungt å begynne med noe nytt nå etter den reisen vi har gjort. Jeg tror oppfatningen er den samme blant jentene at hvis de slutter så kan det få en utrolig negativ effekt ved at vi mister den «flowen» vi er inne i – uavhengig av hvordan det går mot England i kvartfinalen.

Derfor håper «Caro» at både forbundet og de to trenerne har lyst til å jobbe videre sammen. Hun målbærer det de fleste i landslagstroppen gir uttrykk for.

– Forbundet vet at vi er superfornøyde. Alt annet ville overraske meg. Hvis de nå skulle velge å gjøre noe annet eller at forbundet vil satse på noe nytt, så kjennes det som et stort tap for resten av spillergruppen og meg. Det har vært en utrolig reise hvor vi viser at vi er gode nok hvis vi får jobbet på riktig måte med folk som gjør ting riktig. Det å skulle stoppe reisen etter to små år hadde vært veldig, veldig kjipt.

– Jeg håper de blir med så lenge som mulig, vi har ikke hatt noe bedre par enn dem. To år er kort tid når du skal bygge et lag. EM kom for tidlig, nå har vi fått to år på «baken» og begynner å nærme oss målet, mener Chelsea-proff Maria Thorisdottir.

Lagkaptein Maren Mjelde sier spillerne er fornøyd med hvordan de har det.

– Vi har tatt enorme steg, og det er mye takket være den jobben de har gjort. Det er bare å fortsette. Det tar tid å bygge lag, men nå har vi vært samme gjengen over lengre tid og det viser resultater. Nå er vi i en kvartfinale i VM. Det var kanskje ikke så mange som trodde det for to år siden, sier Mjelde og tenker på EM-fiaskoen i 2017 hvor Norge røk ut etter gruppespillet uten å ha scoret et eneste mål.

GOD STEMNING: Norges assistenttrener Anders Jacobson og Martin Sjögren på mandagens trening. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Vil gjerne fortsette

Da er det bare å spille ballen til landslagssjef Martin Sjögren. Ønsker svenskene å fortsette?

– Ja, absolutt, men det er ikke noe jeg har tenkt så mye på. Vi har en veldig god dialog med NFF og det har vi hatt hele tiden. Både Anders og jeg jobber gjerne på lang sikt men prøver å jobbe i «nuet». Vi har jo alltid kjent at vi har hatt god støtte i spillergruppen, selv når det gikk dårlig i EM. Det er jo de som er det viktigste i dette. Hele oppdraget handler jo om å lage et godt prestasjonsmiljø, sier Sjögren.

Det «prestasjonsmiljøet» svensken snakker om har tatt Norge til en kvartfinale i VM. Torsdag venter England i Le Havre.

Lise Klaveness, direktør for elitefotballavdelingen i NFF, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 25.06.19 kl. 10:11