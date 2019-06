UMARKERT: Lucy Bronze fikk stå så godt som helt ensom da hun hamret inn 3–0 for England i kvartfinalen mot Norge. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Lovpriser Norges overkvinne: – Må vinne Gullballen

LE HAVRE (VG) (Norge - England 0–3) Lucy Bronze (27) var både servitør og eksekutør i Englands kvartfinaleseier mot Norge. Phil Neville (42) mener den engelske høyrebacken er verdens beste fotballspiller.

– Lucy burde vinne gullballen. Ingen tvil. Hun er verdens beste spiller. Fenomenal, sa en engasjert og lykkelig England-manager på pressekonferansen etter 3–0-seieren over Norge.

Neville har ytret meningen om Bronze’ kvaliteter flere ganger tidligere, men gjentok meningen sin igjen etter at høyrebacken mer eller mindre sendte England til VM-semifinale.

– Hun er en spiller som ikke får den anerkjennelsen jeg mener hun fortjener – bare fordi hun spiller høyreback. Hun må vinne den. Det er ingen som henne. Hun leverer fantastisk hver eneste minutt, i hvert eneste situasjon av hver eneste kamp. Jeg er så heldig som får trene henne, sa Neville.

Bronze, som til daglig spiller i Lyon, har levert en strålende sesong og vant «The treble» med det franske storlaget denne sesongen (Den franske ligaen, den franske cupen og Champions League)

Thorisdottir: – Vet ikke hva vi tenkte på

Mot Norge var høyrebacken servitør da Bethany Mead sendte England opp i 1–0 i Le Havre.

På 3–0-scoringen, som var et innøvd frisparktrekk, fikk Bronze stå mutters alene og hamre ballen inn over hodet på Ingrid Hjelmseth.

– Jeg vet egentlig ikke hva vi tenkte på. Vi tenkte tydeligvis ikke på å ha noen ute på henne, sier Maria Thorisdottir til VG etter kampen.

Den samme dødballvarianten ble forsøkt av det engelske laget tidligere i kampen – uten at Norge plukket det opp da Bronze fikk muligheten.

– Vi klarer ikke omstille oss raskt nok og… Det er vel en som skal stå ute i rommet der, men om det var det eller ikke vet jeg ikke. Det skjedde litt for fort. Det var et fint mål, sier Thorisdottir.

Sjögren: – Vi visste om det

Det er heller ikke første gang i mesterskapet England forsøker noe lignende.

I åttedelsfinalen mot Kamerun, var det Alex Greenwood som scoret etter et nesten identisk trekk ved et hjørnespark.

– Vi har jobbet mye med dødballer. Vi har «grillet» trenerne mye for det de siste to årene, men vi ser jo at det betaler seg. Vi så det med Alex Greenwoods scoring i forrige kamp. Vi så at rommet var der og da var det bare for meg å treffe ballen riktig så ville den gå i mål. Heldigvis gjorde den det, sier Lucy Bronze på pressekonferansen.

En engelsk spiller sa i pressesonen etter kamp at hun nesten ikke trodde det hun så da Bronze igjen fikk stå umarkert ved en dødballsituasjon.

– Ser man på reprisene så ser vi at vi forsøker å hindre skudd. Det var vår idé, men så får de jo til en ekstrem bra avslutning. Vi visste om det, men vi klarte ikke å løse det, sier Martin Sjögren til VG.

