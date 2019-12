Solskjær gliser over perfekt romjul: – Strålende

BURNLEY (VG) (Burnley FC – Manchester United 0–2) I år som i fjor kan Ole Gunnar Solskjær (46) glede seg over full pott i romjulen.

Bare to dager etter den overbevisende 4–1-seieren over Newcastle fulgte Manchester United opp med en ny seier borte mot Burnley.

– En strålende prestasjon, sier den norske manageren.

Det ble en oppskriftsmessig kveld for Solskjær, som gjorde fire endringer i startoppstillingen og fikk se laget sitt holde nullen i en Premier League-kamp for første gang på tre og en halv måned.

– Det utgjør en stor forskjell å holde nullen. Det er viktig for oss å vite at vi kan hale i land resultater også, sier han.

Marcus Rashford satte spikeren i kisten etter en kontring på overtid. Åpningsmålet kom i første omgang da Andreas Pereira rappet ballen fra en uoppmerksom Charlie Taylor og spilte Anthony Martial fri alene med keeper. Der var franskmannen kald som en fisk og satte inn sitt tiende mål for sesongen.

En annen franskmann, Paul Pogba, feiret scoringen foran TV-en sin hjemme i Cheshire, der han la ut et klipp av seg selv som jublet med et stort glis og knyttet neve.

Det vakte oppsikt da superstjernen ikke kom ut av Uniteds spillerbuss da den ankom Turf Moor halvannen time før kampstart.

Franskmannen hadde spilt 30 minutter mot Watford og 45 mot Newcastle, og de fleste forventet at han kom til å starte sin første kamp etter et langt skadeavbrekk, men Solskjær forklarte at de ikke syntes det var «riktig» å bruke ham etter å ha spilt to kamper på rad.

Fra sofaen fikk Pogba se at lagkameratene hans har blitt flinkere til å bearbeide lavtliggende, defensive motstandere – et tilbakevendende problem den første halvdelen av sesongen.

En av dem som bidro til det, var den 19 år gamle venstrebacken Brandon Williams, som stadig vekk gjorde seg tilgjengelig i gode posisjoner. Den lokale unggutten er høyrebent, men viste at han er mer enn habil også med venstrebenet, som han brukte til å slå flere farlige innlegg.

Et av dem resulterte i en kjempesjanse der både Daniel James og Martial kom til hver sin avslutning, men Burnley-keeper Nick Pope reddet begge.

En annen som imponerte, var den offensive midtbanespilleren Andreas Pereira, som har fått mye tyn tidligere i sesongen. Den brasiliansk-belgiske 23-åringen utmerket seg med fire nøkkelpasninger, som betyr pasninger som leder til avslutning, og en av dem førte til Martials åpningsmål.

Manchester United kunne også glede seg over å ha en matchvinner i motsatt ende av banen: David de Gea, som nylig først og fremst har utmerket seg i negativ forstand med en kjempetabbe mot Watford, leverte en fantastisk redning etter et godt skudd av Phil Bardsley i det 69. minutt.

I sluttminuttene byttet Solskjær inn venstreback Luke Shaw for spissen Martial for å sikre resultatet, og på overtid kontret laget hans inn 2–0 takket være en kontring anført av James og avsluttet av Rashford.

Seieren sender Manchester United opp på en foreløpig femteplass med kun ett poeng opp til topp fire. Første nyttårsdag venter Arsenal på bortebane.

