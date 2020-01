FERDIG: Ernesto Valverde (til høyre) er fratatt sine oppgaver som hovedtrener for FC Barcelona. Foto: ALBERT GEA /Reuters

Marca: Ernesto Valverde ferdig i Barcelona

Til tross for å ha vunnet La Liga to ganger på to forsøk, er Ernesto Valverde ferdig som hovedtrener i Barcelona, ifølge blant annet den spanske avisen Marca.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at styret vurderer at de ikke kan vinne Champions League under Valverdes ledelse, på bakgrunn av tapet i supercupen mot Atlético Madrid i Saudi Arabia, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

Valverde har vært under press over en lengre periode, og etter et ekstraordinært styremøte mandag kveld, landet altså den regjerende seriemester på å erstatte sin hovedtrener, ifølge Marca. Også ESPN, og radiokanalen Onda Cero har meldt om det samme. Ingenting er foreløpig offisielt fra klubbens side.

Valverde vil bli husket for noen spektakulære nederlag. I 2018 ble de slått 3–0 av Roma, året etter raknet de helt og mistet finaleplassen etter 4–0-tap for Liverpool på Anfield - begge år etter å ha hatt med seg komfortable ledelser. Valverde blir trolig den første treneren som får sparken i Barcelona siden Louis van Gaal i 2002.

– Resultatene den første halvdelen av sesongen tyder ikke på at det skal bedre seg. Ledelsen virker å ikke ha troen på det som skal komme, men hvorfor dette kommer akkurat nå, det overrasker mange, mener Kvalvik.

Denne helgen har den legendariske ballfordeleren Xavi vært ryktet av flere medier til å ta over jobben, men søndag kveld kom meldingen om at han angivelig skal ha takket nei til jobben. Barcelona har foreløpig ikke offentliggjort sin avgjørelse.

Mauricio Pochettino har blitt nevnt som en erstatter, men har en fortid i byrivalen Espanyol og har kommet med lovnader om å ikke trene Barcelona. Ronald Koeman var populær som spiller, men skal lede Nederland i EM til sommeren.

– Barcelona har satt seg i en kjempevanskelig posisjon ved å gjøre det nå og på denne måten, ved å handle bak Valverdes rygg. Det er lov å kalle det kaos i klubben, sier Kvalvik.

Pep Guardiola, som ledet Barcelona i fire svært suksessrike sesonger, ga sitt synspunkt på situasjonen rundt Valverde etter å ha ledet Manchester City til 6–1-seier over Aston Villa søndag kveld.

– Jeg føler med Valverde, han fortjener ikke dette. Jeg håper at situasjonen kan bli løst snart, det ønsker jeg som et klubbmedlem, sier han ifølge Marca.

Valverde har ledet Barcelona til to ligatitler på like mange forsøk, men vil bli mest husket for hvordan Barcelona røk ut av Champions League to år på rad, etter å ha hatt strålende utgangspunkt fra hjemmekampene.

