Profil om VIF-jobben: – Må være en veldig attraktiv jobb

VALLE (VG) Vålerenga-stopper Johan Lædre Bjørdal (33) og lagkameratene må omstille seg etter at Ronny Deila (44) skrev under for New York City.

– Det var overraskende. Han hadde nettopp signert ny kontrakt her i Vålerenga. Samtidig er det sånn i fotball. Ting skjer raskt, sier Lædre Bjørdal til VG.

På jakt etter et tomt rom på Intility Arena hvor vi kunne gjøre intervjuet, havnet vi tilfeldigvis inn på Deilas gamle, forlatte kontor. En hvitfarget pult, en svart stol og noen papirer er tilsynelatende alt som er igjen etter den tidligere Vålerenga-sjefen.

Nå arbeider klubben med å finne Porsgrunn-karens erstatter. Mandag var det tidligere Deila-assistent Haakon Lunov som ledet treningen.

Bakgrunn: Deila klar for New York City

– Klart vi har spørsmål

Mandag formiddag satt Vålerenga-spillerne i garderoben på Valle for første gang etter halvannen måned med ferie.

Der ble de møtt av Lunov, Johannes Moesgaard og Igor Aase. Sammen med sportssjef Jørgen Ingebrigtsen orienterte de tre trenerne troppen om situasjonen etter Deilas exit.

Lædre Bjørdal beskriver det som «et fint møte». Egersunderen, som er en av lagets mest erfarne skikkelser etter overgangen fra belgiske Zulte Waregem sist vinter, mener fraværet av en hovedtrener ikke bør hemme dem på kort sikt.

– Det skal ikke gjøre det. Men det er klart at vi har spørsmål. Hvis jeg ikke sa det, hadde jeg ikke vært ærlig. Det er viktig at klubben lander på den best mulige treneren – men de får bruke den tiden de trenger på å gjøre det, sier Lædre Bjørdal.

– Veldig attraktiv jobb

Fjorårets 10. plass er noe ingen i Vålerenga er fornøyde med. Denne sesongen forventer samtlige involverte bedring.

Lædre Bjørdal var selv med på å vinne tre seriemesterskap og to cuptitler med Rosenborg fra 2015 til 2017.

– Det må være en veldig attraktiv jobb å bli trener her. Vålerenga er jo en av de største klubbene i Norge, sier rogalendingen.

Sportssjef Ingebrigtsen vil ikke fortelle hvem som jobber med å ansette klubben nye hovedtrener, men det er naturlig å tro at han selv er en av dem.

– Det kan jeg dessverre ikke kommentere, hvem som er de ansvarlige for det. Vi kommer ikke til å kommentere navn eller prosessen før det er en trener på plass, sier Ingebrigtsen til VG.

Nordlendingen fulgte mandagens trening fra tilskuerplass og var naturlig nok et ettertraktet intervjuobjekt hos de fremmøtte journalistene.

– Det er alltid et mål om å ha permanente løsninger på plass, men vi føler ikke et kjempestress siden det er så lang oppkjøring i Norge. Vi skynder oss sakte. Men så fort som mulig er fint.

– Er Haakon Lunov en aktuell kandidat?

– Jeg kan ikke si noe om prosessen eller kandidater.

– Vi har et meget kompetent trenerteam som har fått i oppdrag av klubben å gjøre laget klart. Vi har bedt Haakon om å være arbeidsleder for det. Vi kan ikke basere oss på stein, saks, papir der det må tas avgjørelser. Én må ha det siste ordet. Den oppgaven har de tatt på strak arm, sier Ingebrigtsen.

