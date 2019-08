Saltnes reddet Bodø/Glimt-poeng: – Nedrykkskamp innebærer betydelig mer press

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Bodø/Glimt 1-1) Her bruker Ulrik Saltnes (26) hodet og redder poenget som gjør at Bodø/Glimt fortsatt er med i tetstriden.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Høsten kan fortsatt bli gul.

83 minutter var spilt da Saltnes utlignet på en corner og sørget for det ene poenget som gjør at det bare er målforskjellen som skiller mellom nordlendingene og Molde i toppen av Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Sarpingene ville ha frispark fordi Saltnes var for tøff i duellen på første stolpe.

– Det var åtte cornere hvor jeg føler jeg blir holdt kynisk og brutalt. Den ene gangen jeg bestemmer meg for å ta igjen, så scorer jeg. Hvis dommeren skal gå gjennom hver eneste corner så ville han kanskje annullert den og gitt et par straffer til meg. Det er ikke noe de skal fokusere så mye på, sier Ulrik Saltnes til VG.

les også Deila svarer på Rekdal-kritikken: – Den stikker ikke hardest

26-åringen er klar på at Glimt-spillerne ikke kjenner noe «gullpress».

– Vi har et unikt konkurransefortrinn, siden vi i mange år har spilt og kjempet for å unngå nedrykk. Det innebærer betydelig mer press. Det kan de bare forsøke, for det er helt jævlig. Dette er bare gøy i forhold, sier Saltnes.

Hans «gulloppskrift» er å nyte hver kamp og levere gode prestasjoner.

– Vi får glede oss over at vi har sikret oss ny kontrakt i Eliteserien for neste år. Det får være vårt fokus, så får vi ta kamp for kamp, sier Glimt-spilleren og ler.

Mot Sarpsborg 08 så det stygt ut vel og lenge.

Sarpingene hadde ikke vunnet en hjemmekamp siden midten av juni før møtet med gulljagende Glimt. Lenge så det ut som at Kristoffer Zachariassen skulle bli matchvinner.

– Dette var forferdelig surt. Vi spiller en god kamp og vi slipper til lite. Når vi får den scoringen imot så er jo det grusomt. Vi må flinkere til å lede kamper eller avgjøre tidligere, for det tror jeg det blir flere muligheter til utover høste, sier målscorer Zachariassen.

les også Denne gjengen var nære for 26 år siden – nå lukter det gull av Glimt igjen

Så får det være at debutanten Mustafa Abdellaoue trolig var offside før Zachariassen scoret i det 55. minutt.

BLÅ JUBEL: Mustafa Abdellaoue serverte Kristoffer Zachariassen og feiret med lagkameratene i S08-debuten. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Sarpsborg tok Glimt litt på sengen med høyt press, intensitet, løpsvilje og høyt tempo fra start, og det tok ikke mange minuttene før Jørgen Strand Larsen fikk sin første avslutning etter å ha blitt satt opp av Kristoffer Zachariassen. «Styringen» fra kloss hold gikk like utenfor.

Glimt hadde én mulighet i 1. omgang, en heading fra Philip Zinckernagel som Sarpsborg-keeper Alexandre Letellier fikk slått over.

les også Glimt-sjefen spøker om ettertraktede stjerner

I debuten for Sarpsborg 08 kom også Mustafa Abdellaoue nær i det 31. minutt. Han fikk skutt fra skrått hold, men rett på Glimt-keeper Ricardo Friedrich.

– Han er en klok spiller som kommer til å bli viktig for oss. Det er jeg helt sikker på, sier Kristoffer Zachariassen om «Mos».

Glimt kom bedre med i 2. omgang og produserte et par brukbare muligheter. Men det ble med Saltnes’ tredje mål for sesongen.

Dermed sørget Brønnøysund-væringen for at Sarpsborg 08 spilte uavgjort for femte gang på ni hjemmekamper.

– Det var mye bra i dag. Da er det bittert at vi ikke klarer å holde unna. Det er surt, og vi burde ha klart å score ett mål eller to til selv, sier Sarpsborg 08-trener Geir Bakke til VG.

Det er også niende gang de spiller uavgjort (på 18 kamper) og syvende gang de spiller 1–1. S08 har fortsatt ikke vunnet en seriekamp siden 16. juni.

Publisert: 19.08.19 kl. 20:52 Oppdatert: 19.08.19 kl. 22:28

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post