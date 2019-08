BAMSEKLEMMEN: Eirik Horneland takket Alexander Søderlund for innsatsen etter seieren mot Maribor. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Horneland med erkjennelse etter Europa-bragden

TRONDHEIM (VG) RBK-sjef Eirik Horneland (44) var mannen tilsynelatende «ingen» var fornøyde med så sent som i juni. Tirsdag kveld ble Norges trolig mest pressede fotballtrener i 2019 hyllet av nesten 20.000 trøndere på Lerkendal.

Han ble hentet til byen som Kåre Ingebrigtsens permanente erstatter i januar. Det var midt i en turbulent periode hvor klubben var i rettssak med sine tidligere trenere.

FK Haugesund likte heller ikke måten Horneland forlot klubben på. I Trondheim ble 44-åringen møtt med skepsis. En skepsis som ble til sinne, frustrasjon og misnøye etter Rosenborgs svakeste seriestart noensinne.

Trøkket mot ham var enormt. Lenge fungerte nær sagt ingenting. Men plutselig snudde alt. I løpet av de siste månedene har laget vunnet syv av de ti siste eliteseriekampene og tirsdag kveld toppet suksessen seg med 6–2-seier sammenlagt over den slovenske seriemesteren Maribor.

– Jeg tror det gir litt gjenklang i Europa, sier Horneland i en seanse du kan se her:

Betydningen

Lerkendal-publikumet kjenner endelig igjen laget de er så inderlig glad i. 4–3–3-fotballen er for lengst tilbake. Det samme er gleden, selvtilliten og entusiasmen.

Mot Maribor ble trommelyden fra Kjernens tribuneområde etterfulgt av allsang fra hele arenaen.

– Du ser det litt her i dag på responsen fra publikum. Det er god, gammeldags Champions League-stemning. Det var kjekt å være med på, forteller Horneland til VG på spørsmål om hva det vil bety å bringe Champions League-fotball tilbake til Lerkendal.

Erkjennelsen

Etter at Alexander Søderlund hadde utlignet til 1–1 og Anders Konradsen prikket inn ytterligere to scoringer, satte Horneland i gang et møte med et 20-talls journalister.

Som vanlig var han rolig, men denne gangen hadde Horneland en ekstra grunn til å være stolt: Det blir minimum gruppespill i Europa League for Rosenborg i høst. Vinner de dobbeltoppgjøret mot kroatiske Dinamo Zagreb blir det Champions League for første gang på 12 år.

– Hvor langt har denne gruppen kommet sammenlignet med da du tok over? spør VG.

– Vi var jo i ferd med å kjøre gruppen i grøften. Så har vi sakte, men sikkert klart å løfte dem. Vi har sakte, men sikkert sett ut som et fotballag, med bra struktur. I Europa syns jeg vi har vært meget bra. Jeg syns vi er på vei mot et eller annet.

– Bransje som er tøff

Nå håper Horneland at han klarer å glede seg over suksessen litt. For 44-åringen innrømmer at det har vært et krevende 2019.

– Det er en bransje som er tøff. Det er en bransje som koster mye mentalt og som koster mye energi. Samtidig får du utrolig mye energi av en så sterk gruppe som du jobber med. Det er profesjonelle utøvere på et høyt, høyt nivå. Klubben og supporterne gir oss også mye energi.

– Når du sier at «vi holdt på å kjøre laget i grøften», tenker du resultater eller treningsmengder da? spør Adressa.

– Jeg tenker at vi aldri vant fotballkamper. Det var så vidt vi hanglet oss gjennom cupkamper oppi Rørvik. Vi var veldig ute og kjøre - men vi har klart å snu det. Det er bra for spillergruppen. Når du har stått gjennom motgang, tror jeg du kommer styrket ut på andre siden, sier Horneland, før han kommer med en form for advarsel til konkurrentene i Eliteserien.

– Vi er vel det beste laget de ti siste kampene. Vi er i playoff i Champions League. Det betyr at vi har gjort mye rett, og at vi skal inn i Europa. Så skal vi presse Molde, Bodø/Glimt og de som er foran oss om seriegullet, er den klare meldingen.

Publisert: 14.08.19 kl. 06:58

