Oliver Occean (t.v.) jubler etter at Mjøndalen har gått opp til 2–1. Til høyre William Sælid Sell. Målscorer Vetle Dragsnes er ikke i bildet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mjøndalen-spøkelset lever for Brann

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Brann 2–1) 3050 Mjøndalen betyr ulykke for Brann. Der rykket bergenserne ned og har lidd flere smertelige cuptap. Søndag kom et ubeleilig serietap.

For tapet i Mjøndalen betyr at Brann tapte viktig terreng i tetkampen. Marerittet fortsetter.

Mjøndalen tok ledelsen tidlig da et flott oppbygd angrep endte med Vetle Winger Dragsnes la inn - og Stian Aasmundsen kom bakfra og dundret ballen forbi Håkon Opdal.

Utligningen kom i det 19. minutt: Det var Gilbert Koomson som la inn, og etter litt om og men endte ballen hos Daouda Bamba, som scoret.

– Vi må opp et par hakk for å ta dette, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport i pausen.

UTLIGNING: Ballen er på vei til Bamba (t.h.), som gjør 1–1 for Brann. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere mål ble det ikke i 1.omgang, men Mjøndalen tok ledelsen igjen etter en times spill. Det var backen Vetle Dragsnes som dundret til, ballen traff ryggen til Taijo Teniste, gikk i en bue over Håkon Opdal og i mål. 2–1.

Brann presset på for utligning på slutten, men klarte ikke å skape så mye.

Branns bortestatistikk i Mjøndalen er ekstrem: En seier-seks uavgjort-syv tap. Den ene seieren kom i 1975. Senere Brann-trener Endre Blindheim scoret seiersmålet til 1-0.

Mjøndalen er et marerittlag for Brann. Det vi husker aller best, er kanskje at bruntrøyene sendte Brann ned fra Eliteserien i 2014. Og både i 2013 og 2017 tapte Brann for Mjøndalen i cupen.

Brann tapte sist den 26. mai da Rosenborg var motstander. Siden har det blitt seks ligakamper uten tap - før de reiste til Mjøndalen.

Publisert: 18.08.19 kl. 19:53

