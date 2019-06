SCORING: Samuel Adegbenro har akkurat scoret for Rosenborg mot Vålerenga. Det endte til slutt 3–0 på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Storseier til Rosenborg på Eggens festaften

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Vålerenga 3-0) Et effektivt Rosenborg, både defensivt og offensivt, viste at de fortsatt er å regne med i toppen av norsk fotball denne sesongen, tross en grusom sesonginnledning.

Det gledet nok Nils Arne Eggen. Trenerlegenden fulgte kampen fra tribunen, etter å ha fått statuen av seg selv avduket før kampen.

Tre scoringer på sju sjanser (Samuel Adegbenro, Yann-Erik de Lanlay og Alexander Søderlund), samt pottetett forsvarsspill ga Rosenborg et mer imponerende resultat enn det var så fantastisk spillemessig. Men formen er definitivt oppadgående.

På spørsmål fra Eurosports Carsten Skjelbred om Rosenborg er tilbake svarte Søderlund:

– Vi begynner å nærme oss nå, men det er alltid noe å gå på. Champions League, det er da vi skal være bra, smilte spissen på direkten.

Akkurat nå er det poengene som teller mest for trener Eirik Horneland, for å få flere til å tro på det han ønsker med dette laget. Med seieren er RBK nå «i ledelsen på nedre halvdel», og kun fem poeng fra tredjeplassen.

Det startet på den beste måten, for Rosenborg.

Et glimrende og «raskt» angrep, startet av Alexander Søderlund etter 14 minutter, ballen til David Akintola, som spurtet fra Markus Nakkim nedover høyresiden, knallhardt inn foran mål - der Samuel Adegbenro helt korrekt hadde løpt inn fra sin posisjon på venstre.

Han hadde egentlig bare å putte ballen i det åpne målet, siden han var raskest frempå og sto riktig plassert.

1–0 til Rosenborg.

Dette var bare det første av fire Adegbenro-forsøk - kantspissen var virkelig i slag etter noen vrakinger, eller svake kamper. Etter 19 minutter slo Adam Larsen Kwarasey skuddet hans over, etter 23 minutter avsluttet Adegbenro utenfor, minuttet etter hadde han nok en avslutning - før han etter 27 minutter herjet med VIF-backen Juarez - og kom nesten til avslutning fra død vinkel.

Det var en «Adegbenro-omgang» - som endte ut i 1–0-ledelse til hjemmelaget, fortjent også.

Etter den drøy time, mens dette oppgjøret sto og vippet litt, VIF hadde mye ball, så hadde Adegbenro fått nok, pusten var blitt for kort, og han ble erstattet med Yann-Erik de Lanlay.

Snaut to minutter etter at den skadeforfulgte kantspilleren hadde kommet på banen, smalt han inn 2–0 for Rosenborg. Et VIF-angrep ble stoppet tidlig, Søderlund satte opp en fin kontring, Mike Jensen var som vanlig involvert - og de Lanlay avsluttet angrepet, i mål.

2–0 RBK.

Så veldig mye mer skjedde ikke på Lerkendal. RBK kontrollerte, VIF hadde ikke nok å komme med offensivt til at det noen gang skulle bli virkelig spennende. Og fire minutter før slutt, fikk Alexander Søderlund - endelig - scoringen han hadde ventet på:

Pang - fra 16 meter, og 3–0 til Rosenborg etter 86 minutter.

Game over.

