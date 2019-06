MESTER: Det siste Daniel Sturridge gjorde i Liverpool-drakt var å løfte Champions League-trofeet. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Sturridge ferdig i Liverpool: – Tusen takk

Champions League-mesterne bekrefter at både Daniel Sturridge og Alberto Moreno har spilt sin siste kamp i rødt.

Liverpool bekrefter på sin hjemmeside at de ikke gir ny kontrakt til Daniel Sturridge (29) og Alberto Moreno (26).

Spesielt Sturridge har danset seg inn i hjertene til Liverpool-fans, og var sammen med Luis Suarez toneangivende da Liverpool var nær ved å vinne ligaen i 2014. Briten scoret 67 mål i den røde drakta.

– Tusen takk, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i en pressemelding på Liverpoolfc.com.

– De var her da jeg kom til klubben, og de har hjulpet oss til å bevege oss i riktig retning. Uten dem hadde vi ikke vært det laget vi er nå, sier tyskeren.

Det var forventet at Liverpool kom til å slippe de to spillerne, som ikke har vært mye involvert denne sesongen. På backplass har flere spillere stilt seg foran Alberto Moreno i køen, og fremover på banen har blant andre Divock Origi gjort seg mer fortjent til en plass i stallen enn Sturridge i det siste.

Klopp er dog full av lovord om spissen han nå lar gå.

– Han er en av de beste avslutterne jeg har sett i mitt liv. Han scorer mål du ikke skulle tro var mulig, sier han.

SKRYT: Jürgen Klopp skryter hemningsløst av sin nå tidligere spiss. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Har ligget i kortene

Redaktør for den norske supporterklubben til Liverpool, Torbjørn Flatin, er ikke spesielt overrasket over at de to spillerne nå forlater klubben.

– Det har ligget i kortene, det. Det var veldig forventet, sier han.

– Er det rett valg?

– Ja, det der det. De har ikke bidratt nok denne sesongen til at de kunne forvente ny kontrakt. Sturridge var også en av dem som var på best kontrakt i Liverpool, og var en dyr mann, så han hadde vært nødt til å vise mer, sier han.

Kopite-redaktøren mener også at Liverpool-karrieren til Sturridge kunne vært mye større.

– Det kunne vært så mye mer. Det vi husker han best fra er jo 2013/14-sesongen. Det er ikke noen tvil om at Sturridge på sitt beste var en spiss i toppklasse, men skadene ble for mange, sier han.

– Ønsker dem alt godt

Det har vært noen turbulente dager for den nå tidligere Liverpool-duoen. Lørdag kunne de begge løfte Champions League-trofeet for første gang.

Tre dager senere er de ferdig i klubben.

– Jeg ønsker dem alt godt videre. Laget som signerer dem er heldige. Vi kommer til å savne dem, men vi kan si ha det med de beste ordene i verden: «Karer, dere drar som europeiske mestere», avslutter Klopp.

Moreno kom til klubben i 2014, og endte med 141 kamper. Sturridge ble hentet i 2013, og spilte 160 kamper. De kan nå gå gratis til nye klubber etter at kontraktene deres går ut i sommer.

FERDIG: Alberto Moreno hadde til tider klippekort på backen i Liverpool, men etter Andrew Robertson og Trent Alexander-Arnolds inntog har det blitt mye mindre spilletid på spanjolen. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

