Ødegaard ba om Lagerbäck-råd før Hegerberg-kritikk

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck ble før publisering forelagt meldingen Martin Ødegaard la ut på Instagram, og ga hundre prosent støtte.

– Martin kom og ville vise meg noe og prate om det. Da hadde han allerede skrevet meldingen, og spurte om hva jeg syntes. Han bare vokser i mine øyne, det er fantastisk at en så ung gutt har denne personligheten. Jeg synes det var kjempebra skrevet og ga ham hundre prosent støtte fra meg, sier Lagerbäck på pressekonferansen før kampen mot Romania.

20-åringen skapte overskrifter da han tirsdag kveld delte et innlegg på Instagram, der han gikk hardt ut mot landslagsstjernen Ada Hegerberg. Hegerberg hadde selv rettet en kraftig slagside mot Norges Fotballforbund (NFF) i et stort intervju med Josimar og Morgenbladet.

Kan sammensveise

Lagerbäck sier at Ødegaard spurte om meldingen kom til å påvirke landslaget, og den rutinerte landslagssjefen svarte så at han mente den burde publiseres om han stod for det han skrev. Om selve meldingen, er han mindre bastant.

– Jeg kan si mye om det. Jeg synes at dette er kjedelig, men tror det kan sveise sammen et lag. Men kjenner man det norske landslaget, synes jeg at man må være litt mer forsiktig inn mot et mesterskap. Jeg forstår virkelig Ødegaard, og han har alltid rett til å ytre seg, sier Lagerbäck.

Svensken legger til at han ikke nødvendigvis ble overrasket over at Ødegaard, som har vært forsiktig med sine uttalelser i media, valgte å gå ut så hardt som han gjorde. Ødegaard selv var ikke til stede på pressekonferansen, og mediesjef Svein Graff henviser videre detaljerte spørsmål til nettopp 20-åringen.

Sikker på tropp-støtte

Fulham-midtstopperen Håvard Nordtveit delte Ødegaards innlegg på sin Instagram-konto, og begrunner det med sin støtte til budskapet.

– Martin vokser i mine øyne, og begynner å bli mann. Jeg støtter alt han skriver, og jeg tenkte at jeg er med på den støtten, spesielt når jentene har jobbet hardt inn mot sluttspillet. Når skal fokuset være på en helt annen plass, sier han.

– Opplever du at landslaget står bak Ødegaards melding? spør VG.

– I denne sporten liker vi å vinne som et lag, og jeg skal si med hånda på hjertet at jeg er nokså sikker på at de fleste i troppen står bak Martin, sier Nordtveit.

NRK spør landslagssjefen om det ikke er noen problematiske sider ved Ødegaards innlegg, men svarer avkreftende på det. Nordtveit sier på sin side at han beundrer Hegerbergs prestasjoner, og at han aldri selv kommer til å oppnå det samme på herresiden, men er forsiktig med å rette for krass kritikk mot den kvinnelige Gullballen-vinneren.

– Jeg tror det var viktig at Martin gjorde det han gjorde, med tanke på de jentene som er i VM nå, sier Fulham-stopperen.

Ellers har kaptein Stefan Johansen fått «kjenning» på en lårmuskel og er ikke aktuell for kampen mot Romania, ellers «ruller det på som det skal», sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

