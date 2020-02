Robert Lewandowski skyter, men Chelsea-målvakt Willy Caballero redder. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Bayern i London: 15–3 på tre kamper

(Chelsea-Bayern München 0–3) Bayern München har til sammen vunnet 15–3 på tre Champions League-kamper i London denne sesongen. Serge Gnabry (24) har alene stått for seks mål. Robert Lewandowski (31) har fire – og fikk tirsdag den ene scoringen som gjør at han ligger foran Erling Braut Haaland.

Det ble nemlig to nye scoringer på Gnabry da Bayern München gjestet Stamford Bridge tirsdag kveld. Lewandowski scoret det tredje – og sto også for to målgivende. Målet gjør at han troner alene på toppscorerlisten med elleve mål totalt, ett foran Erling Braut Haaland.

Bayern München briljerte og vant 3–0. Det kunne ha blitt enda mer.

Gnabry var selv i en London-klubb, nemlig Arsenal. Men han klarte aldri å slå helt igjennom under Arsène Wenger. Dermed bar det hjem til Tyskland. Der har han blitt en verdensklassespiller.

Bayern München har nå spilt i London tre ganger i denne Champions League-sesongen. Det har vært vonde opplevelser for hovedstadens fotball-stoltheter:

* 7–2 over Tottenham.

* 5–1 over Arsenal.

* 3- 0 over Chelsea.

Nå får Frank Lampards menn en nesten umulig oppgave på Allianz Arena. De holdt brukbart følge de første 45 minuttene tirsdag, men etter pause kom målene:

* 0–1 Gnabry: «Alle» trodde Lewandowski skulle skyte, men han legger i stedet tilbake til Gnabry, som har en enkel jobb med å sette ballen i mål.

* 0–2 Gnabry: Angrepet startet helt nede hos keeper Manuel Neuer, som spilte langt ut. Lewandowski vant hodeduellen og fosset fremover. Han spilte Gnabry, som skjøt forbi Chelsea-keeper Willy Caballero.

* 0–3 Lewandowski: Polakken var igjen på rett plass til rett tid - og scoret lett etter fantastisk forarbeid av Alphonso Davies - en ghanesiskfødt kanadier på 19 år.

Mot slutten ble Chelsea redusert til ti mann da Marcos Alonso fikk rødt kort. Det skjedde etter at VAR hadde studert nærmere en situasjon med Robert Lewandowski.

– Bayern har gitt Chelsea en leksjon. En ydmykende kveld for Chelsea, fastslo Chris Sutton som ekspert på BBC Radio. Han er selv tidligere Chelsea-spiss.

På Chelsea-banken var Frank Lampard tydelig frustrert.

– Chelsea får en vanskelig oppgave med å spille seg inn på topp 4 i Premier League, fastslo Nils J. Semb som TV 2s ekspertkommentator.

– Jeg er sikker på at det er slutt for Chelsea i Champions League i år. Det er umulig å snu dette på bortebane.

Chelsea var riktignok brukbart med i 1. omgang, men det var for en stor del målvakten Willy Caballero som holdt vertene inne i kampen.

Etter pause var det slutt.

Publisert: 25.02.20 kl. 22:51 Oppdatert: 25.02.20 kl. 23:05

