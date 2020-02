LAGKAMERATER: Andrea Norheim (her 14 år) og Erling Braut Haaland (12) spilte sammen på Bryne da de var mindre. Foto: Privat/Stig Norheim

Andrea Norheim (21) var Haalands spisskollega: – Voldsomt inspirerende

Lenge før Andrea Norheim ble utenlandsproff i Frankrike, og Erling Braut Haaland Dortmund-fansens nye yndling, utgjorde de to et radarpar for Brynes guttelag.

Nå nettopp

– Jeg har tjent kjempemye på det (å spille med guttene). Det har vært en sentral årsak til at jeg har kommet så langt som jeg har gjort, sier Andrea Norheim (21) om tiden som lagkamerat med Erling Braut Haaland (19) og resten av guttelaget til Bryne.

Helt siden hun begynte med fotball var det tydelig at Norheim var bedre enn de jevnaldrende jentene på Bryne, så da muligheten til å bli med på guttelaget dukket opp var valget enkelt. Der ble hun etter hvert lagkamerat med en ett år yngre Haaland.

– Han scoret veldig mange mål for oss. Det var sjelden han ikke var toppscorer. Jeg spilte jo litt midtstopper også, så jeg hadde noen dueller med han på trening. Det var ikke like kjekt, sier den 21 år gamle Avaldsnes-spilleren.

Se Haaland legge opp til mål for Norheim i 2013:

Andreas far, tidligere Bryne-spiller Stig Norheim, forteller om to lagkamerater med nese for mål.

– Hun spilte en del i angrep også, og de scoret masse mål begge to. Samspillet mellom dem fungerte veldig bra, sier han.

Enorm treningsvilje

Norheim senior, som selv var regnet som et av de største talentene Bryne hadde sett da han debuterte på A-laget som 17-åring i 1984, var en fysisk spiller med fart og nese for mål. Med andre ord relativt lik jærbuen som leker seg med verdensstjernene i Dortmund om dagen.

– Ha-ha! Erling er nok seg selv, svarer Norheim på spørsmålet om Haaland er «den nye Stig Norheim».

For selv om de kanskje var like store talenter som tenåringer, så holdt Norheim seg hjemme på Jæren på 80-tallet fordi «det ikke var like vanlig å ta de stegene da», mens Erling Braut Haaland har tatt turen ut i Europa.

TRENTE MYE: Andrea Norheim forteller om en enorm treningskultur sammen med Erling Braut Haaland på Bryne. Foto: Privat/Stig Norheim

Om Haalands vei fra Bryne, via Molde, til Salzburg, og nå Dortmund, sier han følgende:

– Han har tatt de rette stegene, til de rette plassene, til rett tid. Han har vært veldig heldig og dyktig med de valgene han har tatt. Det er kjekt å se og voldsomt inspirerende for andre unge spillere fra små steder som Bryne, sier han.

Og én vesentlig forskjell er det mellom de to tidligere Bryne-spissene.

– Egentrening. Det gjorde aldri jeg. Du kommer et stykke med talent, men det krever trening for å bli aller best, og det har både Erling og Andrea gjort. De har trent, og trent, og trent. Det er det som er forskjellen, sier han.

– Ikke så mye annet å gjøre på Bryne

Andrea ler litt når hun hører kommentaren fra faren.

– Det er ikke så mye annet å gjøre på Bryne enn å spille fotball vet du, sier hun lattermildt.

NORGE-RETUR: Andrea Norheim er denne sesongen tilbake i Norge, og skal spille for Avaldsnes. Tidligere har hun spilt for Bryne, Klepp, Lyon og et utlån i svenske Piteå. Foto: Avaldsnes Toppfotball

Men det ligger litt alvor i det også. For det er ikke tilfeldig at fem av spillerne fra guttelaget på Bryne har fått aldersbestemte landskamper for Norge.

– I helgene gikk vi på banen, og vi trengte ikke planlegge å møtes, for vi visste at det alltid var noen å spille med. Det var kjempebra trening. Det har definitivt bidratt til å gjøre meg bedre, og det er nok den kulturen som har gjort at så mange har lyktes etterpå, sier Norheim om de frivillige øktene med Haaland og resten av Bryne-guttene.

Nå til dags må man benke seg foran TV-skjermen for å få noen glimt av det som nå må kunne kalles «Brynes store sønn».

– Han er veldig lik sånn han var da vi spilte sammen, bare enda bedre. Han har dette ... jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, ekstreme øye for mål. Han ser hvor han skal være for å score til enhver tid, sier hun.

Frode Grøtteland var trener for de to på Bryne i 2014. Han synes det er slående hvordan Haaland har forandret seg fysisk.

– Han var rask, men hadde ikke fysikken med seg, så han måtte være lur. Han plasserte seg alltid veldig bra. Og så trente han enormt mye på egen hånd. Da jeg så ham i fjor så hadde han fått i seg skikkelig mat og blitt en bamse, sier han.

SEIERSVANTE: Bryne-laget vant eliteturneringer i øst og vest. Her fra Audi Cup på Nadderud i 2014. Bak fra venstre: Trener Leif Rune Salte, Marcus Risa Ouff, Andres Sletten Solli, Sander Haugstad, Tord Salte, Martin Bøe, Andreas Ueland, Sander Braut, Ola Elvedal, trener Frode Grøtteland. Fremme fra venstre: Jonatan Brunes, Adrian Berntsen, Gabriel Aarrestad Time, Torjus Prestegård, Kasper Skjæveland, Erling Braut Haaland, Andrea Norheim, Eirik Undheim. Foto: Privat/Stig Norheim

På laget over har både Adrian Berntsen, Tord Salte, Andreas Ueland, Erling Braut Haaland og Andrea Norheim kamper på aldersbestemte landslag.

Bedre enn Zlatan og Solskjær

Stig Norheim nevner også posisjoneringen og målteften som egenskaper Haaland har hatt helt siden barnefotballen, men han forteller også om en unggutt som slet med å holde følelsene i sjakk.

– Han var veldig ærgjerrig. Enten var han i strålende humør, eller så var han dritsur. Det var ingen mellomting. Enten så hadde han lykkes, eller så hadde han ikke det. Så det var Erling på godt og vondt. Ble han sur så var han helt ute av det, sier han.

– Men det som skilte han ut på banen var at han aldri fikk nok. Der mange er fornøyd med et hat trick, tar han seks til. Det er en egenskap som er veldig god å ha.

Og han tror at de første par kampene i Dortmund er starten på noe helt spesielt.

– Jeg har ikke sett noe lignende fra noen andre norske spisser. Han går langt utenpå Ole Gunnar Solskjær for eksempel. Han er helt unik, sier Norheim, og drar superlativene enda lenger:

– Han er veldig lik Zlatan (Ibrahimovic) som spiller, men Erling har enda mer målteft enn det Zlatan har. Jeg tror ikke vi har sett det beste av han.

SUKSESS: Det er mange fra Bryne-laget som har tatt steget ut i verden. Andrea Norheim (t.v.) har vunnet «alt» med Lyon, Erling Braut Haaland (midten) herjer i Tyskland, og Andreas Ueland (t.h.) var svært nære å bli collegemester med Virginia i USA denne sesongen. Foto: Privat/Stig Norheim

Andrea synes også det er spesielt å se sin tidligere lagkamerat herje i Bundesliga.

– Det er veldig kult. Det er en inspirasjon at en fra Bryne kan komme så langt internasjonalt, sier 21-åringen.

Hun er nå tilbake i Toppserien etter å ha vært lagvenninne med Ada Hegerberg i Lyon fra 2016 til 2018. For to år siden ble hun ligamester med Piteå i Sverige, og hun er klar for å ta steget ut i Europa igjen når muligheten byr seg.

– Jeg vil tilbake til en klubb som Lyon. En toppklubb som konkurrerer i verdenstoppen. Når det blir, vet jeg ikke, sier hun.

Men det kan trolig en artikkel i den tyske storavisen Bild hjelpe til med. For sist uke plukket avisen opp at Haaland hadde spilt med Norheim, og skrev at «Haaland lærte fotball av en jente». Det har endt med enorm interesse og oppmerksomhet fra tysk presse. Det var NRK Rogaland som først plukket opp Bild-artikkelen her til lands.

– Ja, det har vært mye telefoner fra journalister og aviser som har lagt merke til den artikkelen, men det er bare hyggelig det. Det kan godt være den oppmerksomheten gjør at jeg får flere tilbud fra utlandet. Men jeg vil ikke påstå at det var jeg som lærte han fotball ...

BRYNE-TALENTER: Erling Braut Haaland og Andrea Norheim er to av de største talentene fra Jæren akkurat nå. De har kjent hverandre nesten hele livet, og mødrene til de to Bryne-talentene, Gry Marita Braut og Monica Penne Norheim, drev også med syvkamp sammen. Foto: Privat/Stig Norheim

Publisert: 05.02.20 kl. 08:58

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser