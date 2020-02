ODD-KANDIDATER? Jan Frode Nornes og Tom Nordlie kan begge være aktuelle som Odds nye trener.

Disse kan ta over Odd: – Fagermo den beste mentoren jeg kunne hatt

Mens Tom Nordlie (57) gjerne vil ta en prat med Odd om den ledige trenerjobben i klubben, mener fungerende trener Jan Frode Nornes (47) at han har gått en god skole under Dag-Eilev Fagermo (53).

Nå nettopp

Odds sportssjef Tore Andersen svarer «ja» på direkte spørsmål om Fagermos erstatter kan bli hentet fra egne rekker. Fagermo ble Vålerenga-klar fredag i forrige uke.

– Jeg har hatt tolv fantastiske år i klubben, og jeg har også vært spiller her. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, og Fagermo er den beste mentoren jeg kunne hatt. Nå gjør jeg jobben min, så får vi se hva fremtiden bringer, svarer Jan Frode Nornes på spørsmål om han kunne tenke seg å bli hovedtrener etter å ha vært Fagermo-assistent i Odd helt siden 2008.

Det «kjedelige» svaret hans når det gjelder den konkrete Odd-trenerjobben, er at han forholder seg til den rollen han blir satt i, samt at han for tiden stortrives med å lede laget i La Manga.

Tore Andersen sier at klubben vil ta seg god tid i jakten på en ny trener. «Den rette» skal videreutvikle den jobben Fagermo har laget ned, noe som innebærer å satse på unge spillere fra Telemark.

– Vi er veldig godt fornøyd med jobben Dag-Eilev har gjort her, så det vil være meget feil om vi gikk i en annen retning, sier Andersen til VG.

21 ÅR SIDEN: Bård Borgersen, Erik Holtan og trener Tom Nordlie etter 0–0-kampen hjemme mot Rosenborg i 1999. Foto: Bjørn S. Delebekk

Samtidig har Tom Nordlie åpnet for en retur til Skien.

– Jeg pleier aldri å nominere meg selv som trener, men jeg håper at Odd kontakter meg. Jeg ville så absolutt tatt en prat med klubben, sa Nordlie til lokalavisen Varden i forrige uke.

«Tom Nordlie (57) står uten klubb og har hus i Skien», skriver lokalavisen.

På spørsmål fra VG om den ledige trenerjobben i Odd, svarer Nordlie: «For tiden ingenting å kommentere», om klubben hvor han jobbet i 1997 og 1998.

– Tom Nordlie er en sirkusdirektør, på samme måte som Fagermo. Med Nordlie vil det bli liv rundt Odd. Det kan være en egenskap som kan passe bra i en ellers grå klubb, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson på spørsmål en mulig Nordlie-retur til Skien.

Nettopp rollen som sirkusdirektør tok Fagermo på sin første pressekonferanse som Vålerenga-trener:

Odd-spiller Steffen Hagen sier følgende til Varden:

– Jeg håper vi holder oss til 4-3-3. Spillestilen er innarbeidet i hele klubben, og det er noe Odd har hatt suksess med. Jeg tror det er fornuftig å holde seg der.

I sin blogg på Eurosport trekker han selv frem blant annet Sandefjord-trener Marti Cifuentes, samt tidligere Notodden-trener, Kenneth Dokken, med en spillerfortid i Odd, som mulige kandidater.

Andersen i Odd ønsker ikke å kommentere navnene som har blitt nevnt, og sier:

– Vi har Jan Frode Nornes som nå fungerer som hovedtrener. Det kommer han til å gjøre frem til vi eventuelt finner ut hvem som blir permanent trener hos oss. Det vil ta tid.

En annen gammel traver som er blitt nevnt, er Arne Sandstø. Han var hovedtrener i klubben fra 1999 til 2007, og en del av trenerteamet i 2014.

– Han har vært der før, han kjenner alt og alle, han kjenner systemet inn og ut, det vil være et «safe» valg, svarer Jonsson om Sandstø.

Sandstø, som er trener i 1. divisjosnklubben Jerv, har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 05.02.20 kl. 18:45

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser