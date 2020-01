Skadesmell da Firmino reddet råsterk Liverpool-seier

WOLVERHAMPTON (VG) (Wolverhampton – Liverpool 1–2) Kun ett lag har nå spilt flere Premier League-kamper på rad uten å tape enn Liverpool, som ser ustoppelige ut i jakten på klubbens første seriegull på 30 år.

Den sterke borteseieren over Wolverhampton, takket være scoringer av Jordan Henderson og Roberto Firmino, betyr at Liverpool er ubeseiret i 40 strake Premier League-kamper. Det er utligning av Chelseas rekke under José Mourinho fra oktober 2004 til november 2005.

Kun Arsenal, som spilte 49 kamper på rad uten tap fra mai 2003 til oktober 2004, er nå foran Jürgen Klopps menn i historiebøkene.

Men torsdagens seier, som gir Liverpool en luke på 16 poeng med én kamp til gode, kom ikke uten bismak. Etter en drøy halvtime måtte nemlig Sadio Mané, favoritten til å bli kåret til Premier Leagues beste spiller denne sesongen, forlate banen med en skade.

Han ga plutselig beskjed til støtteapparatet på benken at han måtte ut, og forsvant rett inn i spillertunnellen etter å ha fått en klem av Klopp.

Skadetypen og alvorlighetsgraden er foreløpig ikke kjent.

Liverpool-kvelden startet på oppskriftsmessig vis 25 minutter tidligere da en corner fra Trent Alexander-Arnold ble stanget knallhardt i mål av kaptein Jordan Henderson.

Siden starten av forrige sesong har den unge høyrebacken nå levert 22 målgivende pasninger – minst fem mål mer enn noen annen spiller i ligaen. Ti av dem har kommet på dødballer, ifølge Opta.

Da Mané måtte ut, sendte Klopp inn januarsigneringen Takumi Minamino, Erling Braut Haalands tidligere lagkamerat i RB Salzburg, men nykommeren slet med å markere seg.

I stedet våknet ulvene. Fem minutter etter pause kombinerte hjemmelagets to store formspillere i angrep: Lynraske Adama Traoré prikket et innlegg på hodet til Raúl Jiménez, og meksikaneren stanget ballen forbi Alisson Becker i Liverpool-målet.

Han ble den første spilleren til å score mot Liverpool på 725 minutter i Premier League.

Wolves dominerte den andre omgangen slik få – om noen – har gjort mot Liverpool denne sesongen. Traoré og Jiménez tvang frem strålende redninger av Alisson, og kamputviklingen tydet på at de kunne være i stand til å bryte serielederens ubeseirede rekke.

Så dukket Firmino opp – sent, men godt, akkurat som da han scoret sene vinnermål i klubb-VMs semifinale og finale i desember. Ballen havnet plutselig i bena til spissen med fem minutter igjen å spille, og han leverte en prikkfri avslutning som sender laget hans et nytt steg mot seriegull.

