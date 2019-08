FESTBREMS: Mike Jensen satte inn målet som satte en demper på festen til et fullstappet Sarpsborg stadion. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

RBK-kapteinen ble festbrems da Sarpsborg 08 satte publikumsrekord

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Rosenborg 1–1) Kapteinene stod frem i begge ender da et feststemt Sarpsborg bydde opp til dans.

Oppdatert nå nettopp

Hele 7042 tilskuere fant veien til et solfylt Sarpsborg stadion, tydelig sultefôret på å se nysignerte spillere debutere mot et Champions League-jagende Rosenborg.

Det var imidlertid en gammel kjenning som sørget for at et stemningen skjøt i taket på det fullsatte stadionet. Joachim Thomassen headet ballen i det som i arkitekturverdenen lignet mistenkelig mye på en «segmentbue».

– Sett under ett er vi fornøyde med ett poeng. Men nå er høstsesongen i gang, og vi skal begynne å sanke poeng, sier kapteinen til MAX etter kamp - som sier at prestasjonen gir tegn til bedre tider.

Snaut ti minutter senere smalt det i andre enden. Mike Jensen utnyttet en slurvete klarering fra Jonathan Lindseth, og banket inn 1–1 for gjestene.

Kanskje kjente trønderne fortsatt møtet med BATE Borisov i beina, for det manglet litt energi i det offensive spillet til gjestene.

Med helten fra onsdag, Pål André Helland, på benken, var det Yann-Erik de Lanlay, Alexander Søderlund og Samuel Adegbenro som dannet angrepstrioen.

PANGSTART: Jonathan Lindseth hadde grunn til å juble etter Joachim Thomassens tidlige scoring, men RBK slo tilbake. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Vertene forsvarte seg lavt og kompakt med tre midtstoppere og to vingbacker, i en slags 5–4–1-formasjon defensivt.

Nyervervelsen Bart Straalman i midtforsvaret fikk en takknemlig oppgave med å håndtere Søderlund, flankert av Nicolai Næss og Magnar Ødegaard, foran keeperkjøpet Alexandre Letellier.

Utover i omgangen fikk Mate Males og Mario Pavelic debutere for østfoldingene.

Det endte ikke godt for førstnevnte, som måtte forlate banen med en kneskade etter drøyt ti minutter på banen.

Saken oppdateres.

Publisert: 03.08.19 kl. 19:52 Oppdatert: 03.08.19 kl. 20:05

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 16 10 3 3 37 – 16 21 33 2 Odd 16 10 2 4 24 – 18 6 32 3 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 4 Brann 16 7 5 4 19 – 16 3 26 5 Rosenborg 16 7 4 5 21 – 19 2 25 6 Vålerenga 14 7 3 4 28 – 18 10 24 7 Kristiansund 14 6 3 5 17 – 15 2 21 8 FK Haugesund 15 5 5 5 24 – 18 6 20 9 Viking 14 5 4 5 20 – 23 -3 19 10 Lillestrøm 16 5 3 8 19 – 26 -7 18 11 Mjøndalen 15 3 7 5 20 – 24 -4 16 12 Tromsø 15 5 1 9 15 – 28 -13 16 13 Stabæk 15 4 3 8 14 – 21 -7 15 14 Ranheim 15 4 3 8 17 – 26 -9 15 15 Sarpsborg 08 16 2 8 6 17 – 22 -5 14 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »