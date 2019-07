MÅL: Amor Layouni setter inn 1–0 bak Ranheim-keeper Even Barli. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Layouni-dobbel da Glimt knuste Ranheim: - Vet ikke om vi får beholde ham

(Bodø/Glimt - Ranheim 5–1) Bodø/Glimt slo tilbake etter stortapet mot Vålerenga med å knuse Ranheim. - Det er eneste måte å vise hva vi er lagd av, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Oppdatert nå nettopp







Etter kampen fikk Knutsen spørsmål om de får beholde sin svenske juvel etter sommerens overgangsvindu.

– Det vet jeg ikke. Det er gjennom lagets prestasjoner at de blir attraktive. Klubben har sagt at Bodø/Glimt er en selgende klubb. Nå er vi en posisjon at vi selger når prisen er som den skal være, svarer Knutsen til Eurosport.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

-Jeg vil spille så høyt som mulig. Akkurat nå tenker jeg på at jeg må prestere der jeg er, svarer Layouni på spørsmål om en mulig overgang.

les også Børven med klar melding til Odd-ledelsen: – De må tørre

Laget ligger på 2. plass, og henger med i gullkampen.

– Men fra en treners perspektiv, håper jeg at vi får beholde det laget vi har, og se hva vi kan få til, fortsetter han.

Også Håkon Evjen blir hyppig linket vekk fra Bodø.

Layouni-dobbel

Kampen startet 21:00, for å vise frem Bodø i midnattssol. På en kveld skyene riktignok dominerte himmelen.

Det første målet kom etter at Ulrik Saltnes leverte en smart flikk gjennom, som kom uventet på Ranheim-forsvaret.

Etter pause var det Håkon Evjen og Morten Konradsen som åpnet opp gjestenes forsvar på Aspmyra. Layouni startet som alltid, og var sikker som banken alene med Even Barli.

les også Fagermo forlot VG-intervju - så kom Odd-sjefen tilbake med «bevis»

Mads Reginiussen misset en stor sjanse i 1. omgang, men etter hvilen reduserte han med en perle av et skudd fra 17–18 meter, og sørget for spenning.

Gigantisk keepertabbe og superinnbytter

Men da Ranheim endelig hadde heng, gikk rullegardina ned for keeper Even Barli.

Keeperen brukte utrolig lang tid, og endte med å skyte ballen rett i foten på innbytter Geir André Herrem. Tilfeldighetene var på spissens side, og ballen spratt i mål.

Det ga spissen selvtillit. Han utnyttet nok en feil, denne gangen fikk han komme alene med keeper, der scoret han, etter å ha satt ballen mellom beina på keeper.

På overtid fastsatte Phillip Zinckernagel til 5–1.

les også RBK-profil tok imot Abbasi-familien: – Sjokk, glede og frykt

– Utrolig deilig. Vi snakket om at det er en måte å slå tilbake, og det er å vise at vi er det laget vi er, og har det samholdet vi har, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, og sikter til lagets 6–0-tap mot Vålerenga i forrige kamp.

Lukter på tabelltopp

Seieren gjør at Bodø/Glimt passerer Odd på bedre målforskjell, begge lagene står på 14 kamper, men Odd spiller mot Mjøndalen søndag. Serieleder Molde er ett poeng foran, men de har én kamp mer spilt.

Ranheim-trener Svein Maalen gjorde fire endringer foran kampen mot Glimt, men fikk ikke betalt. Hans lag blir liggende på 11. plass.

Publisert: 13.07.19 kl. 22:51 Oppdatert: 13.07.19 kl. 23:17