DRØMMESTART: Marcus Rashford gratuleres av Ole Gunnar Solskjær etter to mål i serieåpningen mot Chelsea. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Solskjær svarer på legendens advarsel: – Rashford er eksepsjonell

MANCHESTER (VG) Marcus Rashford (21) er ikke klar til å bære hovedansvaret i Manchester Uniteds angrep, hevdet Liverpool-legenden Graeme Souness (66) før kampen mot Chelsea. Så scoret unggutten to mål.

Den tidligere Liverpool-spilleren og -manageren kunne nok valgt et bedre øyeblikk til å så tvil rundt Rashfords evner. I sin faste spalte i The Sunday Times skrev han søndag morgen at han tror Manchester United gjorde en tabbe ved ikke å erstatte Romelu Lukaku, fordi han mener Rashford ikke er klar til å bære all vekten på sine unge skuldre.

– Marcus Rashford er ikke klar til å være hovedmann i Manchester United, skrev Souness.

– Noen på hans alder burde ikke ha ansvaret i en klubb på størrelse med United, å være hovedmann, score målene og utgjøre forskjellen. Det er ikke ideelt, og det ville ikke skjedd under Sir Alex Ferguson, skrev han videre.

I 4–0-ydmykelsen av Chelsea viste Rashford at dette kanskje kan bli sesongen hvor han leverer tall på nivå med de beste målscorerne i Premier League, etter «kun» 27 scoringer på de siste fire Premier League-sesongene.

Først skaffet han selv straffe da han ble felt av Kurt Zouma tidlig i første omgang, så banket han selv straffen utagbart for Chelseas keeper, og så la han på til 3–0 etter et oppskriftsmessig løp på en pasning fra Paul Pogba, et perfekt mottatt og en kontrollert avslutning.

Da han ble byttet ut av Solskjær, med fire minutter igjen av ordinær tid, mottok Rashford et klapp på hodet av sjefen og unison hyllest fra et feststemt Old Trafford-publikum.

Etter kampen la VG frem Souness’ skepsis for Solskjær.

– Rashford utvikler seg veldig bra. Han vokser og du ser at kroppen er sterkere. Han er kapabel til å spille mer denne sesongen, det er jeg sikker på. Han slet med ankelen sist sesong, så jeg forventer mer av han i år, sier nordmannen.

Her kan du se høydepunktene fra kampen:

I sommer har han jobbet mye med forholdet mellom Rashford og Anthony Martial, som spiller i nye roller sammenlignet med forrige sesong: Engelskmannen har sin utgangsposisjon til venstre i angrepet, der han liker å skjære inn fra, mens franskmannen har fått rollen som spydspiss, selv om de to fotrappe ungguttene ofte bytter plassering under kampene.

– Marcus Rashford spilte rollen som spiss på venstresiden til perfeksjon i dag. I blant blir han avslørt defensivt, men det betyr at han kan kontre. Det andre målet hans er helt fremragende, det er sånn jeg vil at han skal løpe, ikke langs kanten og slå innlegg, sier Solskjær.

– Hva kommer til å være annerledes med ham denne sesongen?

– Han blir bedre trent. Han er et år eldre. Jeg har hatt seks uker til å jobbe med hvordan vi ønsker å se ut. Rashford er eksepsjonell når han har rom foran seg. Det tredje målet er bare … Han klarte nesten det samme mot Kristiansund, men han bommet på touchet. Heldigvis klarte han det i dag, sier han.

Rashford virker også fornøyd med det nye samarbeidet med Anthony Martial i United-angrepet.

– Det gir oss flyt. Anthony kan spille i begge posisjoner, det gir oss flere alternativer. Defensivt kan det være vanskelig, men vi kommer til å bli bedre. Det er det samme om jeg spiller på venstresiden eller mer sentralt, det er bare flere defensive plikter på venstre. Men med tiden kommer vi til å bli bedre på det. Det ser bra ut, men vi har fortsatt mye å jobbe med, sier tomålsscoreren til Sky Sports.

Kampfakta Manchester United – Chelsea 4–0 (1–0) Mål: 1–0 Marcus Rashford (str. 18), 2–0 Anthony Martial (65), 3–0 Rashford (67), 4–0 Daniel James (81). Dommer: Anthony Taylor. Gult kort: Kurt Zouma (36), Jorginho (52), Tammy Abraham (57), Ngolo Kanté (90), Chelsea, Jesse Lingard (48), Victor Lindelöf (69), Anthony Martial (80), Manchester U. Lagene: Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Aaron-Wan Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw – Scott McTominay, Paul Pogba – Jesse Lingard (Juan Mata fra 86.), Andreas Pereira (Daniel James fra 73.), Marcus Rashford (Mason Greenwood fra 86.) – Anthony Martial. Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson – Jorginho (Ngolo Kanté fra 73.), Mateo Kovacic – Pedro Rodríguez, Mason Mount, Ross Barkley (Christian Pulisic fra 58.) – Tammy Abraham (Olivier Giroud fra 66.). Vis mer

Publisert: 12.08.19 kl. 07:25

