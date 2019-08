IKKE MED FRA START: Arsenal må klare seg uten Mesut Özil (t.v.) og Sead Kolasinac når laget serieåpner mot Newcastle søndag. Her er de fra en kamp i Europa League i mai. Foto: Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

The Sun: Özil og Kolasinac har havnet i gjengkrig

Mesut Özil og Sead Kolasinac skal ufrivillig ha havnet i midten av en gjengkrig i Nord-London, ifølge tabloidavisen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var i forrige uke at Arsenal-duoen ble angrepet av væpnede ranere, og det skulle bli starten på et mareritt som ennå ikke er over for de to.

Ranet ble mislykket, mye på grunn av Sead Kolasinac’ fryktløshet da situasjonen oppsto. Den bosniske landslagsspilleren tok opp kampen med ranerne og fikk dem til å flykte åstedet.

les også Solskjær overhøvles i anerkjent podcast: – Forstår ikke hva han gjør der

Ifølge The Sun skal angrepet ha falt i svært dårlig smak hos en østeuropeisk gjeng, som - uten at Kolasinac eller Mesut Özil var klar over det - advarte mot å angripe spillerne på ny.

De lokale ranerne skal imidlertid ikke ha latt seg skremme, og til tabloidavisen sier en anonym kilde:

– For å vise at de mente alvor, kom de med nye trusler overfor Arsenal-spillerne. Opprinnelig skal de ha vært ute etter klokkene til spillerne, men nå har de lyst på alt duoen har.

Siste fotballnytt får du i vårt nye studio!

les også Arsenal-stjernens klima-oppgjør: – Det bør skremme deg

Det hele har gått så langt at Mesut Özil og Sead Kolasinac ikke er med når Arsenal spiller seriepremiere mot Newcastle klokken 15.00 søndag.

Det er på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, men selv etter at det ble annonsert fredag, har hendelsene fortsatt, og lørdag ble to personer arrestert utenfor huset til Özil.

De to Arsenal-spillerne er nå under overvåking 24 timer i døgnet, mens Kolasinac’ kone har rømt til Tyskland og sagt at hun aldri mer vil tilbake til England, ifølge The Sun.

Publisert: 11.08.19 kl. 10:51

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post