Lampard reagerer på Mourinho-dom: – Sa han det?!

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Chelsea 4–0) Frank Lampard (41) reagerte med vantro da VG konfronterte ham med dommen til gamlesjefen José Mourinho (56) etter ydmykelsen i managerdebuten for Chelsea.

Portugiseren, som var manager for London-klubben fra 2004 til 2007 og fra 2013 til 2015, uttalte i Sky Sports-studio at han mener Lampard burde tatt ut et lag med flere rutinerte spillere til storkampen på Old Trafford.

– Jeg følte at de hadde muligheten til å spille med mer rutine. Marcos Alonso var på benken, N’Golo Kanté var på benken, Olivier Giroud var på benken. Og de kommer til Old Trafford, selv om det ikke er det enorme Manchester United som pleide å skremme folk, så er det Manchester United, sier Mourinho og fortsetter:

– Litt mer erfaring i laget hadde vært passende. Når du ser på prestasjonene til Mason Mount, Tammy Abraham og til og med Andreas Christensen … Nei. For kamper av denne dimensjonen trenger du litt mer.

VG gjorde Frank Lampard kjent med uttalelsene til Mourinho, som var hans manager i flere år, da han stilte til pressekonferanse på Old Trafford en stund etter kampslutt.

– Han likte ikke prestasjonen til Mason Mount? Sa han Mason Mount? Sa han det?! Wow, sier Lampard, som gikk på det største debut-tapet for en Chelsea-manager siden desember 1978, da Danny Blanchflower, som startet jobben med et 2–7-tap mot Middlesbrough.

Mason Mount er kjent som en Lampard-favoritt: Den offensive midtbanespilleren imponerte på utlån i Derby forrige sesong, med Lampard som manager, og har denne sesongen blitt gjenforent med sjefen i Chelsea.

Etter å ha reagert på at Mourinho nevnte 20-åringen blant skuffende spillere, fortsetter Lampard:

– Jeg kan ikke dra folk ut av sykestuen for å spille, enten de har erfaring eller ikke. Dette er spillerne vi har, i en kamp der vi helt klart var det beste laget i 45 til 60 minutter. Det som er åpenbart, er at vi gjorde individuelle feil som førte til fire mål på deres fem skudd. Det er den harde sannheten.

– Jeg trenger ikke være for bekymret over hva noen andre sier, eksperter eller hvem de måtte være. De er nødt til å snakke, men samtidig er det tydelig at dette er den troppen vi har, og jeg har tro på den. Hvis vi hadde ledet 2–0 eller 3–0 til pause, som vi kanskje burde gjort hvis vi hadde vært litt mer kliniske, så hadde kampen vært fullstendig annerledes, sier Frank Lampard.

N’Golo Kanté satt på benken, men har vært skadet i flere uker og var derfor ikke klar til å spille. I tillegg manglet Chelsea spillere som Willian, Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rüdiger og Callum Hudson-Odoi på grunn av skader.

I tillegg har de i sommer vært preget av en kjøpsnekt på overgangsmarkedet grunnet brudd på reglementet for å signere spillere under 18 år.

Publisert: 11.08.19 kl. 21:12

