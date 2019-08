KLAR FOR MATCH: Eirik Horneland og Mike Jensen møtte til pressekonferansen på Lerkendal mandag ettermiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Gladnyhet for Rosenborg før CL-kampen mot Maribor

TRONDHEIM (VG) RBK-sjef Eirik Horneland (44) har hamstring-plagede Tore Reginiussen (33) og Anders Konradsen (29) til disposisjon før tirsdagens returmøte med Maribor.

Begge RBK-profilene deltok mandag på den siste økten før 3. runde-kampen i kvalifiseringen til Champions League. Formasjonstreningen ved Lerkendal tydet på at Konradsen går rett inn i startelleveren – og dermed skyver Gjermund Åsen ut av laget som vant 3–1 i Slovenia sist uke.

Reginiussen risikeres trolig ikke fra start. I stedet ser det ut til at Gustav Valsvik danner stopperpar med Even Hovland.

– Ja, begge er klare. Vi kan velge et lag ut fra den beste troppen. Vi har alle tilgjengelig. Vi gleder oss veldig, sier Horneland til VG.

TILBAKE: Tore Reginiussen og Anders Konradsen trente mandag formiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

– Tror vi må score

Horneland opplyser samtidig at han vil at laget skal angripe. Det er ikke snakk om å gå ut med en defensiv tilnærming til kampen.

– For å gå videre, tror jeg vi må ut og score et par mål i morgen. Hvis vi skal legge oss bakpå og tro vi skal «safe» inn 3–1, tror jeg det blir en veldig lang og problematisk kveld. Jeg tror vi må ut og score et par mål.

– Er det vanskelig å selge inn til spillerne?

– Jeg tror det er enkelt. Jeg tror de liker en offensiv holdning, sier Horneland.

RBK-kaptein Mike Jensen bekrefter at spillerne ønsker å angripe fra start.

– Jeg tror det er det vi er best på. Vi så vel i kampen sist uke, hvor vi la oss litt lavere det siste kvarteret, at det ikke var noe gunstig for oss, sier Jensen.

Stor mulighet

Hvis Rosenborg tar seg videre på bekostning av Maribor, møter trønderne vinneren av oppgjøret mellom Dinamo Zagreb og ungarske Ferencváros i den avgjørende playoffen. De to lagene spilte sist uke 1–1 i Kroatia.

Forventet RBK-lag mot Maribor:

Hansen – Hedenstad, Hovland, Valsvik, Meling – Jensen, Lundemo, Konradsen – Akintola, Søderlund, Adegbenro.

Kampstart er klokken 19.00.

Publisert: 12.08.19 kl. 13:10 Oppdatert: 12.08.19 kl. 13:32

