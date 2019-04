I FLYTSONEN: Vegard Leikvoll Moberg er blant dem som har samlet flest poeng på VG-børsen de tre første serierundene. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Helten om Glimt-suksessen: – Det er ikke tilfeldig

Bodø/Glimt har møtt både Rosenborg og Molde - men står like fullt med full pott til nå. – Det gjelder å holde seg i flytsonen så lenge som mulig, sier Vegard Leikvoll Moberg (28).

I den fjerde serierunden mandag venter enda et av de lagene som ekspertene tippet veldig høyt: Sarpsborg.

– Vi trente godt i vinter, og har tatt med formen fra oppkjøringen. Det er ikke tilfeldig, mener Glimts midtbanespiller.

– Vi trente veldig godt i fjor også, men nå har ting falt mer på plass. Det er hardt arbeid over lengre tid som gir resultater, sier Vegard Leikvoll Moberg.

– Når du er i flytsonen, så går det litt av seg selv. Du får marginene med deg. Nå gjelder det å holde seg i flytsonen så lenge som mulig.

Han har spilt med smerter i leggen i alle tre kampene til nå, men lar seg ikke stoppe.

– Jeg har ikke tid til å ta noen hvileperiode for at det skal bli bra. Litt smertestillende og adrenalinet under kampene holder det i sjakk.

– Hvilke reaksjoner får du på at Glimt har ni av ni poeng så langt?

– Folk er litt overrasket, samtidig som de er imponert.

Vegard Leikvoll Moberg kommer opprinnelig fra Os, og hadde Glimt–trener Kjetil Knutsen som sjef i Åsane.

– Jeg gikk til Sogndal, men det funket ikke helt som ønsket. Kjetil Knutsen ville ha meg oppover til Bodø, forteller Moberg, som har kontrakt ut året.

Det vakte stor oppmerksomhet da FIFA 19 ble lansert, og det viste seg at Vegard Leikvoll Moberg ble vurdert som bedre enn Cristiano Ronaldo i kategorien «fysikk». Hordalendingen delte den surrealistiske nyheten på sin Twitter-konto, og reaksjonene lot absolutt ikke vente på seg.

– Jeg har ikke fått noe svar fra Ronaldo selv, men jeg tuller med at da han scoret mot United, dro av seg trøyen og pekte på six-packen, så var det svaret hans!

– Så nå har du måttet trene mye fysisk i vinter?

– Ja, jeg måtte trene ekstra hardt. Derfor er jeg bedre trent enn noen gang. Sånn sett kommer det noe positivt ut av tweeten.

Publisert: 22.04.19 kl. 12:43

