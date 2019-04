Tor-Kristian Karlsen avbildet da han ble ansatt i Start i fjor. Foto: Tomm W. Christiansen

Start-leder Tor-Kristian Karlsen overfalt i Oslo

Sportslig leder i Start Tor-Kristian Karlsen er operert på sykehus etter at han natt til søndag ble utsatt for vold i Oslo.

Det opplyser Start i en pressemelding.

Karlsen var på vei hjem til sin leilighet i Oslo etter å ha spist middag hos venner etter midnatt lørdag kveld da hendelsen skjedde. Han er nå utskrevet fra sykehuset og forholdet er anmeldt til politiet.

– Jeg har det etter forholdene bra, men det er klart det er skremmende å bli utsatt for et slikt overfall, sier Karlsen i pressemeldingen.

Arbeidende styreleder i Start, Christopher Langeland, forteller at Start nå har fokus på å støtte Karlsen.

– Det er alvorlig og trist at en slik hendelse kan skje, og vi er selvfølgelig rystet over at noe slikt har skjedd med en av våre ansatte. Vi har fullt fokus på å gi Tor-Kristian den roen og støtten han trenger fremover, slik at han kommer seg 100 prosent på beina igjen. Samtidig kjenner jeg Tor-Kristian godt nok til å vite at han veldig snart ønsker å være med å bidra til at vi i Start kan nå våre mål, sier Langeland.

Publisert: 23.04.19 kl. 13:18