Salah: – Vi må forandre måten vi behandler kvinner på i vår kultur

Mohamed Salah (26) ber om økt respekt for kvinner i Egypt og den muslimske verden, skriver nyhetsmagasinet Time.

De har offentliggjort sin årlige liste over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker – og Liverpools egyptiske storscorer er én av fem sportsfolk på den listen.

– Jeg mener vi må forandre måten vi behandler kvinner på i vår kultur, sier han i et intervju med Time.

– Vi har ikke noe valg.

På sosiale medier får Salah mye ros for at han har tatt opp likestilling i Time-intervjuet.

Det er første gang at Salah snakker om dette temaet. Han sier at måten han har sett kvinner bli behandlet «i min kultur og i Midtøsten» har forandret hans syn på kjønnsforhold.

– Jeg støtter kvinner mer enn jeg gjorde før, fordi jeg føler at de fortjener mer enn det som blir gitt dem akkurat nå, fortsetter Mohamed Salah, som er praktiserende muslim.

Han har blitt et ikon i Egypt etter at han førte landet til sitt første VM-sluttspill på 28 år. Popularitet hans går langt utenfor Egypt, og i intervjuet sier han at fotballfans i Midtøsten «føler at jeg er som deres sønn».

Artikkelen om Salah i Time er skrevet av TV-profilen John Oliver, som skriver at «Salah er et bedre menneske enn han er fotballspiller, og han er en av verdens beste fotballspillere».

– Han er et ikon for egyptere, Liverpool-folk og muslimer over hele verden, fastslår Oliver og mener at Salah er «ydmyk, gjennomtenkt og morsom».

De andre sportsstjernene på listen til Time er LeBron James (basketball), Tiger Woods (golf), Caster Semenya (friidret) og Alex Morgan (fotball).

Salah er en av de seks som Time har laget cover på. De andre er artisten Taylor Swift, skuespillerne Dwayne 'The Rock' Johnson og Sandra Oh, TV-profilen Gayle King og politikeren Nancy Pelosi.

Norges sjakkverdensmester Magnus Carlsen har tidligere vært på listen. Det er han ikke nå, men det er blant annet hans venn Mark Zuckerberg. Andre på den nye listen er Ariana Grande, Lady Gaga, Donald Trump, Imran Khan og Michelle Obama.

