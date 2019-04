SORRY: Ingen tvil om hvilket budskap Ole Gunnar Solskjær sender til fansen her. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Kommentar

Jobben hans er nesten umulig

Ole Gunnar Solskjær (46) gikk rett bort til Manchester United-supporterne og sa «unnskyld» med armene etter sin tyngste kamp som manager. Han må be pent om tålmodighet også.

Oppdatert nå nettopp







Det finnes verre jobber i verden enn å tjene 80 millioner kroner i året som United-manager, men 46 dager etter mirakelet i Paris har Solskjær havnet midt i et fotballmareritt.

0–4-ydmykelsen mot Everton er en av de verste i den moderne Manchester United -historien.

les også Solskjær og Manchester United latterliggjøres: – Hent Mourinho tilbake

United har tapt seks av de åtte siste, det er 30 år siden sist det skjedde, og etter at Manchester City har vært på besøk på onsdag er det stor risiko for at det må graves enda dypere i historiebøkene.

Men det er egentlig ikke det verste for Solskjær.

Det er enda verre at det føles som han nesten har en umulig jobb foran seg, i hvert fall hvis kravet er at United skal konkurrere med de aller beste neste sesong. Her er det ikke bare å kjøpe en haug med spillere, igjen. Det må skapes en ny kultur, nye krav og ikke minst: Et grunnspill, en idé, og den må legge grunnlaget for sommerens handlerunde.

Solskjær må finne ut hvordan Manchester United skal vinne. I øyeblikket ser det ikke ut som han vet det.

DÅRLIG TID: Skal det bli Champions League-plass, må Ole Gunnar Solskjærs United-lag våkne fort. Foto: PETER POWELL / EPA

Fortsatt kan det bli Champions League-plass neste sesong, men sjansen er minimal og uansett om det lille mirakelet skulle skje: Mer enn noen gang er det tydelig at dette laget ikke henger sammen.

Solskjær har sin lille del av skylden etter nesten fire måneder som manager, samtidig har han overtatt en klubb som har famlet i mange retninger i seks år.

les også Nå slipes knivene, Solskjær

Han har for lengst sett og sagt at jobben med å rette opp og snu Manchester United vil ta tid. Får han det? Det er stadig flere som syrlig bemerker at det var unødvendig og feil av United-ledelsen å gi ham jobben så kjapt, istedenfor å vente til etter sesongen med å ta avgjørelsen.

United-ekspert i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, støttet ansettelsen lenge før den skjedde, og uttalte da Solskjær fikk treårskontrakten at han egentlig ikke kan bedømmes skikkelig før etter to sesonger, våren 2021.

Men er det virkelig mulig for en United-manager å få så lang tid, så mye tålmodighet? Det nytter i hvert fall ikke med seks tap på åtte kamper neste sesong også. Da hjelper det ikke hvor stor glorie Solskjær har rundt hodet. Det må være synlig fremgang.

FORTVILELSE: Paul Pogba fikk til nesten alt de første to månedene under Solskjær. Nå får han nesten ikke til noe. Til venstre Nemanja Matic. Foto: PETER POWELL / EPA

Pep Guardiola og Jürgen Klopp slet i sin første Premier League -sesong i Manchester City og Liverpool. Likevel så man hva de drev med, hva de ville, og det var få som tvilte på at de kunne bygge opp noe stort.

De hadde gjort det før. Solskjær kommer uten det i bagasjen. Det kan bli hans store problem.

Han skal opp mot managere av ypperste format: Alle ser hvilken fantastisk jobb Mauricio Pochettino gjør med langt mindre penger (enn United) i Tottenham, alle ser hvilken fantastisk jobb Klopp gjør med mindre penger i Liverpool, alle ser hvilken fantastisk jobb Pep Guardiola gjør med mer penger i Manchester City.

les også Ole Gunnar Solskjær etter ydmykelsen: – Unnskyld

Det er også grenser for hva penger kan bidra med i United, hvor store utskiftninger Solskjær kan gjøre. Mindre enn seks spillere skal kjøpes sa han selv på fredag. Det er i og for seg fornuftig, men da må det kjøpes godt. Veldig godt. Som skrevet før: Solskjær har engelsk fotballs tøffeste sommerjobb.

I tillegg sliter han med at både egne og nye spillere vet at Alexis Sánchez’ eventyrlønn er den heftigste i engelsk fotball. Lønnspresset i garderoben øker, De Gea og Pogba skal visstnok kreve økning allerede. United kan bare håpe på at noen andre vil overta Sanchez, og at lønningene kommer ned på et lavere nivå enn over fire millioner i uken.

Etter at Alex Ferguson ga seg sommeren 2013 har Manchester United kjøpt for rundt åtte milliarder. Inn er kommet navn som Fellaini, Mata, Falcao, Blind, Herrera, Shaw, Di María, Darmian, Schweinsteiger, Martial, Depay, Rojo, Schneiderlin, Bailly, Mkhitarjan, Pogba, Ibrahimovoic, Lindelöf, Dalot, Matic, Lukaku, Sanchez og Fred.

les også Solskjær var på vei mot en liten krise

Nesten halvparten er borte igjen, dette ser ut som en lettere desperat liste, og at det ikke er bedre forsvarsspillere der er et stort problem.

Moderne lag bygges bakfra, de angriper bakfra, gjerne fra egen keeper, med tekniske krav deretter. Det kreves forsvarsspillere med ballbehandling som resten av laget. Det har ikke Manchester United.

Luke Shaw har vokst til å bli en solid og skapende back, Victor Lindelöf har vært solid denne sesongen, men er ikke mannen å bygge midtforsvaret rundt. Mot Everton var veteranene Chris Smalling og Phil Jones tilbake i midtforsvaret, og det høres ut som en gammel skrekkfilm for mange supportere. De er lojale og hardtarbeidende, men ikke gode nok.

les også Brutalt – og stor fare for knockout

Ashley Young er omskolert til høyreback. Det går ikke lenger, selv om han fremdeles kan bidra i en kamp her og der (og det er ikke hans eller Solskjærs skyld at han ofte er det beste alternativet). Og hva skjer når venstreback Shaw er ute, som nå? Hele venstresiden lammes offensivt, Solskjær har nesten ikke venstrebeinte spillere. Det går heller ikke. Han må ha inn minst én venstrebeint spiller, ellers tar det for lang tid før innleggene slås.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Mot Everton ble det igjen synlig at Manchester United mangler evnen til å holde ballen i laget. Det er stillestående, vanskelig å oppdage samtidige bevegelser og ingen offensiv plan med ballen i laget. Å få etablert den er den viktigste jobben for Solskjær i sommer.

les også Solskjær varsler nådeløse tiltak: – Kommer til å bli vanskelig

Allerede etter den første kampen mot PSG, 0–2-tapet hjemme på Old Trafford 12. februar, snakket Ole Gunnar Solskjær om at «dette var en virkelighetssjekk». Nå har virkeligheten truffet United med brutal kraft.

Når laget heller ikke jobber sammen i gjenvinningsfasen eller vinner duellene, da blir det også trøbbel mot de nest beste, som Watford, Wolverhampton og Everton. I de siste ukene har United sett ut som et lag på samme nivå som dem og knapt nok det.

United tapte nærkampene da Everton tok ledelsen, Nemanja Matic var for slapp i presset da Gylfi Sigurdsson øket med et nytt strålende langskudd og Anthony Martial sov i forsvarstimen da Lucas Digne feide inn 3–0 etter en cornerklarering. Martial har akkurat skrevet ny femårskontrakt, tjener millionbeløp hver uke, men burde fått lønnstrekk for kroppsspråket sitt.

les også Solskjær tror Chelsea og Arsenal har fordel av Europa-eventyret

Paul Pogba er litt i samme skuff. Verdensmesteren er fortsatt inne i en svak periode, har ikke evnen til å løfte et middels lag, samtidig som det er grenser for mye man kan forvente av én mann. Men hvis han ønsker seg til Real Madrid, satser han kanskje på at prisen blir lavere for hver kamp som går ...

Solskjær tok over som manager uten forventninger. Manchester United har vært blant Premier Leagues beste lag under ham, mye bedre enn Arsenal, Chelsea og Tottenham. Men det hjelper ikke lenger.

Han trenger ikke å minne oss om det flere ganger nå. Dette er en nådeløs business. Det er glemt.

Nå vil Ole Gunnar Solskjær kun bli bedømt for det han gjør fremover.

Publisert: 21.04.19 kl. 19:24 Oppdatert: 21.04.19 kl. 19:47