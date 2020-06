Foto: Jostein Magnussen

Trond Henriksen leder Rosenborg mot Brann søndag

TRONDHEIM/OSLO (VG) Ivar Koteng bekrefter at Trond Henriksen leder Rosenborg-laget mot Brann.

Oppdatert nå nettopp

Tre kamper, ett poeng og bare to scorede mål. Det er fasit på Rosenborgs sesongstart. Torsdag kveld scoret de sine første mål, men det ble et 2–3-tap for Bodø/Glimt. Det ble også Eirik Hornelands siste kamp som Rosenborg-trener. Det ble klart natt til fredag.

Fredag formiddag ble det kalt inn til pressekonferanse på Rosenborgs treningsanlegg. Der møtte Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg, og daglig leder Tove Moe Dyrhaug, pressen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

På spørsmål om hva som skjedde på «Brakka» torsdag kveld og natt til fredag, svarer Koteng:

– Natten har vært kort. Vi hadde ansatt en fin fyr, men ble enige om å avslutte det samarbeidet i går kveld. Det er synd. Den direkte årsaken til det er at vi ikke har spilt fotball som har gjort at vi vinner kampen.

Allerede etter tapet for erkerival Molde var Horneland i møte med Ivar Koteng om veien videre. På spørsmål fra VG om det allerede da var aktuelt å avslutte samarbeidt, svarer Koteng:

– Vi hadde kontakt og var enige om at vi måtte finne på noe annet, at det ikke funket.

Nå er det mange meninger om hva Rosenborg burde gjøre på trener-fronten. Da Horneland ble ansatt fikk Rosenborg-ledelsen krass kritikk for hvordan de gikk frem. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Koteng burde holde seg langt unna når en sjef skal inn å lede Rosenborg.

Konfrontert med Mathisens kommentarer, svarer Koteng:

– Jeg kommenterer ikke sånne utsagn.

Allerede søndag skal Rosenborg i aksjon igjen. Da møter de Brann i Bergen, som har startet sesongen med syv poeng. Da er det Trond Henriksen som leder laget. Det bekrefter Koteng på en pressekonferanse fredag formiddag.

Se direkte fra Trondheim her:

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 26.06.20 kl. 10:35 Oppdatert: 26.06.20 kl. 10:46

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser