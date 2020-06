Reginiussen vil ha spillegleden tilbake: – Skuffet over at det gikk som det gikk

TRONDHEIM/OSLO (VG) Rosenborg-ledelsen går nå i gang med jakten på en ny hovedtrener. Inntil videre ledes laget av Trond Henriksen og Mikael Dorsin. Tore Reginiussen tror den midlertidige treneren kan få resultater om RBK-spillerne får spillegleden tilbake.

Tre kamper, ett poeng og bare to scoringer. Det er fasit på Rosenborgs sesongstart. Torsdag kveld scoret de sine første mål, men det ble et 2–3-tap for Bodø/Glimt. Det ble også Eirik Hornelands siste kamp som Rosenborg-trener.

– Det er aldri en god følelse når noen forsvinner ut av gruppa. Det er kjedelig, og vi er alle skuffet over at det gikk som det gikk. Det er tungt, men samtidig må vi bare se fremover, sier Tore Reginiussen.

Etter at Ivar Koteng (styreleder i Rosenborg) og Tove Moe Dyrhaug (daglig leder i Rosenborg) hadde innkalt til pressekonferanse, møtte også Rosenborg-kapteinen pressen etter Rosenborgs trening.

Vil ha spillegleden tilbake

Reginiussen synes det er vanskelig å svare på om det var riktig av Rosenborg og Horneland skille lag.

– Jeg føler at vi alle prøvde og gjorde vårt beste. Det var et trenerteam som jobbet dag og natt for at det skulle løsne. Vi havnet litt i en blindvei. Så ble det periodevis bedre, men på slutten gikk det ikke. Det er kjedelig, men sånn er fotball, sier Reginiussen, som er full av lovord om Horneland:

– Det er kollektivet som har ansvaret. Vi som gruppe har ikke lykkes, sier han.

Styreleder Ivar Koteng sier at de nå er i en prosess med å finne en ny hovedtrener. Inntil videre er det Trond Henriksen og Mikael Dorsin som leder laget. Han fikk ansvaret for fredagens treningsøkt, og leder også trønderne i aksjon mot Brann i Bergen søndag.

Reginiussen er klar på at det ikke er noen «quick fix» for Rosenborg, men tror mye sitter i hodet:

– Vi trenger humør, spilleglede, selvtillit og troen på oss selv. Det er en gruppe med mange gode fotballspillere som ikke ser ut som et bra fotballag akkurat nå. Det å få frigjort litt energi, litt spilleglede og senkede skuldre tror jeg blir nøkkelen. Rent taktisk er det ikke noe man får gjort på kort tid. Det handler nok mer om at vi må tro på oss selv, spille på styrkene våre og få ut det beste i hver og en av oss.

MIDLERTIDIG TRENER: Trond Henriksen trer nå ut av Eirik Hornelands skygge og leder laget mot Brann førstkommende søndag. Foto: Jostein Magnussen

Reginiussen er den eneste Rosenborg-spilleren som skal uttale seg etter gårsdagens nyhet.

Konteg taus om trenernavn

Før Reginiussens møte med pressen, var det som nevnt Koteng som fikk spørsmålene.

– Hva skjedde på møtet i går?

– Jeg og Eirik snakket i garderoben (etter kampen mot Bodø/Glimt). Da var vel utgangen ganske klar. Så møttes vi på «Brakka» og samlet tankene litt. Så vart vi enige ved utgangen om at Eirik skulle slutte, sier Ivar Koteng.

Styrelederen var ikke interessert i å snakke om trenernavn da han møtte pressen:

Allerede etter tapet for erkerival Molde var Horneland i møte med Ivar Koteng om veien videre.

På spørsmål fra VG om det allerede da var aktuelt å avslutte samarbeidet, hadde Koteng følgende å si:

Vil ha «artig» fotball

VG snakket også med Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg. Hun hyller Horneland for at han «klubben foran seg selv», og presiserer flere ganger at partene faktisk var enige om å avslutte samarbeidet.

– Det var jo trist, men det var et fint møte. Eirik satte klubben foran seg selv og vi ble enige om at han sluttet som hovedtrener. Vi var faktisk enige. Det er en bransje det her, men Eirik Horneland er en hedersmann og vi ønsker ham alt godt videre.

VGs fotballekspert Haakon Lunov tok en kikk på Rosenborg, og analyserte hva som gikk galt under Hornelands ledelse:

Også hun bekreftet at samtalene om å avslutte samarbeidet startet etter tapet for Molde.

Rosenborg-legenden Roar Strand sa tidligere fredag til VG at han ønsker seg en «4–3–3»-trener i Rosenborg. Dyrhaug avslører hva de nå ser etter i en ny trener:

– Vi er opptatt av personlighet, og vi er opptatt av artig, angrepsvillig fotball. Så får vi jobbe ut ifra det, sier Dyrhaug, som ikke ville stemple Horneland-ansettelsen som en feil:

