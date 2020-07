Hurtigguiden: Start

Stadion: Sør Arena

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 14 563

11eren

Med en grunnstruktur i 4-2-3-1 vil vi nok se et Start lag som tar en del hensyn til motstanderne og deres styrker. Dette kan de spesielt gjøre gjennom å falle dypt ned med 10eren defensivt, og forsvare seg med en femmer i midtbaneleddet. Da vil kontringsstyrken til Kabran, sammen med kanter som går inn og offensive backer komme til sin rett. Har ulike alternativer på topp i Skålevik, Ramsland, Bringaker, og Akinyemi (når skadefri), hvor noen er typer til å ta opp en kantrolle også – så her har Hardarson noen spillerom. Det blir også konkurranse i stopper rollen i hvem som blir makkeren til Jørgensen – Daland og Bergan aktuelle her.

Dette var 11eren i første serierunde:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Foto: Terje Pedersen

Joey Hardarson (andre år som hovedtrener) ønsker at laget skal være aggressivt i gjenvinningsfasen. Liker å presse og stå høyt - med høy intensitet, men kjenner sin besøkelsestid og vil nok oftere bli å se i et lavt press i Eliteserien. Da vil de også kunne få frem styrker og enkeltspillere som er sterke i overgangsfasen av spillet (se video). Tar mye hensyn til motstanderen og justerer eget spill etter deres styrker og svakheter. Det kan også bety at laget fremstår ganske annerledes enn vanlig i enkelte kamper.

Laget med klart flest innlegg i OBOS-ligaen 2019

Laget med flest gule kort i OBOS-ligaen 2019, samt 3 røde kort

Aron Sigurdarson

Spilleren med flest driblinger og avslutningsforsøk i OBOS-ligaen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Eirik Wichne

Spilleren med flest innleggsforsøk i OBOS-ligaen.

Foto: Tor Erik Schrøder

Vi tåler vel et gjensyn med denne?

Haakon Lunov

Nå nettopp

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:02

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser