Kilder: Odd og Rosenborg enige om Børven-overgang

Etter det VG kjenner til, og som lokalavisene TA og Varden tidligere har meldt, blir Torgeir Børven (28) Rosenborg-spiller allerede nå.

Spissen kan være klar til kamp mot Vålerenga onsdag kveld.

Ifølge VGs opplysninger skal Odd og Rosenborg ha kommet til enighet om en tidlig overgang for Torgeir Børven, slik Telemarksavisa og Varden var først ute til å omtale tirsdag formiddag.

Børven signerte for Rosenborg 17. juni, men avtalen gjaldt i utgangspunktet fra 1. august.

28-åringen er toppscorer i Eliteserien med seks mål på fire kamper, og har lenge vært ettertraktet på Lerkendal.

Trønderne har tidligere fått avslått bud på spissen, men skal ha lykkes med et nytt fremstøt på overgangsvinduets siste dag. Målet var å få til en umiddelbar overgang for Børven, da regelverket for registrering av spillere ville forhindret Børven fra å spille for Rosenborg før 8. september med den gamle avtalen.

Ifølge Telemarksavisa skal Rosenborg tidligere ha lagt inn et bud på to millioner kroner, mens Odd skal ha ønsket fire millioner kroner for spissen.

– Fire millioner for seks uker er vel useriøst, tenker jeg. Det blir vel ikke det, sa Børven til VG i helgen.

Odd gikk til slutt med på å slippe Børven før tiden, men hvor mye Rosenborg skal ha endt opp med å betale er foreløpig ukjent.

Mandag fikk Odd en erstatter for Børven på plass. Mushaga Bakenga er hentet inn til skiensklubben for å fylle tomrommet etter Eliteseriens toppscorer.

Skal Rosenborg få på plass overgangen allerede i dag, kan Børven være klar til spill mot Vålerenga allerede onsdag kveld. Han spilte mot samme klubb tidligere denne sesongen, og sa takk for sist til Dag-Eilev Fagermo med tre scoringer.

