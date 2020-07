REDDET FESTEN: Julie Blakstad reddet Rosenborgs åpningsfest i Toppserien. Foto: Ole Martin Wold

Supertalentet reddet Rosenborgs historiske debut

TRONDHEIM (VG) (RBK - LSK Kvinner 1–1) Nysignerte Julie Blakstad (18) ble helten da Rosenborg Toppserie-debuterte med å ta poeng mot den regjerende mesteren.

Blakstad ble Rosenborg-spiller for kun tre dager siden, og måtte starte kampen på benken. Men da Rosenborg presset på for scoring ble 18-åringen, som i fjor ble kåret til årets unge spiller, kastet inn.

Og det fikk virkelig uttelling. Drøye ti minutter før slutt reiv Blakstad til seg ballen på egen halvdel, og satte fart. Hun driblet seg forbi LSK-forsvaret, og svingte ballen inn mot mål.

LSK-keeper Ida Norstrøm gikk ut for å redde enkelt, men glapp ballen inn i eget mål.

Blakstad fortsatte herjingen med LSK-forsvaret, med flere fine raid.

– Hvor lenge blir hun i Norge, spurte NRK-kommentator Olav Traaen.

Men det ble med det ene målet.

Dermed reddet Blakstad Rosenborgs åpningsfest. Det var nemlig duket for en historisk kveld i Trondheim. For aller første gang skulle Rosenborg entre banen i Toppserien, etter at RBK fusjonerte med Trondheims Ørn.

Motstanden var også formidabel. LSK Kvinner, seriemestere seks ganger på rad, stod på motsatt banehalvdel. De hadde heller ikke tapt en åpningskamp i Toppserien siden 2008 - da de het Team Strømmen.

Men Rosenborg rynket ikke på nesen av den grunn. Hjemmelaget gikk rett i angrep, allerede etter åtte minutter kom den første muligheten.

Et innlegg ramlet ned hos fjorårets toppscorer i 1. divisjon, Emilie Nergård. Fra kort hold kunne hun klinke til, men forsøket gikk over.

JEVNSPILT: Oppgjøret var jevnt, men den regjerende mesteren LSK gikk seirende ut av åpningen for tolvte året på rad. Foto: Ole Martin Wold

Da debutanten bommet slo de regjerende mesterne nådeløst tilbake kun minuttet senere. Hjørnesparket ble først klarert, men LSK headet inn igjen i boksen. Foran mål kjempet Mimmi Löfwenius inn scoringen, og skuffede stønn gikk rundt Lade.

Til tross for trøkken fortsatte Rosenborg kjøret mot LSKs mål, og da våknet også publikum. Først fintet Cesilie Andreassen seg vakkert forbi et par LSK-spillere og klinte til - like over. Så forsøkte Nergård seg igjen, men også hun satte ballen like utenfor stengene.

– Det ligger en scoring for Rosenborg i lufta, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp i pausen.

Med det i tankene tente Rosenborg på de store rakettene etter pause.

Den nysignerte landslagsspissen Lisa-Marie Karlseng, og Blakstad ble begge byttet inn i andre omgang, for å få det etterlengtede målet.

Nettopp Blakstad tok sjansen, da hun sendte innlegget mot mål, og utlignet for Rosenborg. Tross press fra LSK på slutten holdt de unna.

Dermed kunne «nykommerne» juble for poeng på tampen.

Publisert: 03.07.20 kl. 21:32

