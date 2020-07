Supertalentet reddet RBK etter kun et døgn i Trondheim: – Hektisk

TRONDHEIM (VG) (RBK - LSK Kvinner 1–1) Nysignerte Julie Blakstad (18) ble helten da Rosenborg Toppserie-debuterte med å ta poeng mot den regjerende mesteren.

Blakstad ble nemlig Rosenborg-spiller for kun tre dager siden, og ankom Trondheim dagen før kampen. Derfor måtte starte kampen på benken. Det siste døgnet har vært hektisk.

– Jeg kom jo hit i går. Jeg fikk hilst på jentene og trenerne, og så fikk jeg komme meg til rette i en liten hybel. I dag tidlig var jeg her og kjørte en liten økt, og så inn i kamp i dag, forteller Blakstad om de foregående 24 timene før kamp.

– Var det hektisk?

– Ja, det er selvfølgelig litt hektisk. Men jeg synes det har gått fint, og det er gøy å komme inn i laget.

Da Rosenborg presset på for scoring ble 18-åringen, som i fjor ble kåret til årets unge spiller, kastet inn.

Og det fikk virkelig uttelling. Drøye ti minutter før slutt reiv Blakstad til seg ballen på egen halvdel, og satte fart. Hun driblet seg forbi LSK-forsvaret, og svingte ballen inn mot mål.

LSK-keeper Ida Norstrøm gikk ut for å redde enkelt, men glapp ballen inn i eget mål.

– Det var deilig å kunne bidra med et mål. Jeg synes det er fortjent å få en utligning der, sier Blakstad til VG.

Nå hylles hun av hennes nye trener.

– Det viser jo bare hvilket potensial den spilleren har. Hun har ikke trent med laget, bare hilst på jentene. Hun imponerer. Hun er en av de mest interessante spillerne i Europa, sier Rosenborg-trener Steinar Lein om Blakstad.

Selv tar talentet skryten med knusende ro.

– Det får være hans ord, men det er selvfølgelig hyggelig det, sier Blakstad.

Var klar for LSK - ble stoppet

At det var nettopp Blakstad som stoppet LSK fra å vinne kommer med en spesiell forhistorie. LSK sikret seg 18-åringen på lån fra Fart i fjor høst. Men en motstander sendte en klage til fotballforbundet, og fikk medhold. Dermed ble overgangen stoppet.

– Med den forhistorien, er det ekstra surt at det er hun som scorer?

– Nei, sånn er mekanismene. Det er mange som ville ha Blakstad til sin klubb, og vi var en av dem. Men sånn er det. Det er flere grunner til å velge RBK, sikkert. Det lever vi godt med. Det er sånn fotballen er, sier LSK-trener Hege Riise.

Hun var skuffet over tabben som ledet til baklengsmålet.

– Det er for enkelt. Men vi får ikke gjort så mye med det, sier Riise.

REDDET FESTEN: Julie Blakstad reddet Rosenborgs åpningsfest i Toppserien. Foto: Ole Martin Wold

Ubeseiret i åpningen på 12 år

Dermed reddet Blakstad Rosenborgs åpningsfest. Det var nemlig duket for en historisk kveld i Trondheim. For aller første gang skulle Rosenborg entre banen i Toppserien, etter at RBK fusjonerte med Trondheims Ørn.

Motstanden var også formidabel. LSK Kvinner, seriemestere seks ganger på rad, stod på motsatt banehalvdel. De hadde heller ikke tapt en åpningskamp i Toppserien siden 2008 - da de het Team Strømmen.

Men Rosenborg rynket ikke på nesen av den grunn. Hjemmelaget styrte åpningen, men det var LSK som nådde målet først.

Et hjørnespark ble først klarert, men LSK headet inn igjen i boksen. Foran mål kjempet Mimmi Löfwenius inn scoringen, og skuffede stønn gikk rundt Lade.

Men i andre omgang ble både den nysignerte landslagsspissen Lisa-Marie Karlseng, og Blakstad byttet inn, for å få det etterlengtede målet.

Det sørget Blakstad for, og dermed ble det poengdeling. Nå tror RBK-kvinnene at de kan kjempe i toppen.

– Hvis det her er serieåpningen, og serieåpningen pleier å være litt rusten. Hvis vi presterer sånn her når vi er rustne, så kan det blir veldig bra, sier Cesilie Andreassen, som ble kåret til banens beste RBK-spiller av den lokale juryen.

