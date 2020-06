OPPGITT: Tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen er i dag 3. divisjonstrener i Tønsberg. Her er han i Foppall-studioet til VGTV for fem år siden. Foto: Frode Hansen

Reagerer på Nakstad-intervju: – Klarer ikke forsvare tull

Helsetopp Espen Nakstad (45) er ikke bekymret for nærkontakt i breddefotballen, men vil likevel ikke åpne opp for trening og kamp før tidligst september. Nå reagerer tidligere landslagspiller Ronny Johnsen (51).

Han er trener for Eik Tønsberg i tredjedivisjon. Der har ikke spillerne lov til å trene i kontakt med hverandre dersom de er over 20 år gamle.

– Jeg klarer ikke stå foran spillergruppa og forsvare tull, sier Johnsen til VG.

Barn og unge kan i dag trene for fullt, og spille kamper fra 1. august. Elitefotballen er for lengst i gang. Men breddefotballen opplever fortsatt full stans.

VG avslørte nylig hvordan helsemyndighetene ikke anbefaler videre gjenåpning av idretten før 1. september. Deretter lot assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, seg intervju av TV 2 denne uken.

Han poengterte da at han ikke er bekymret over nærkontakten som følger med trening og kamp i breddefotballen:

– Det å åpne breddefotballen for fullt, med kamper og turneringer medfører også reiseaktivitet. At man står i kiosk-kø og at man er samlet flere i publikum. Nå har vi også en grense på 200 personer per arrangement. Alt dette vil til sammen øke kontakthyppigheten ganske mye, og det er det som er problemet. Ikke taklinger og kontakt på fotballbanen, sa han.

Ronny Johnsen rister på hodet. Det samme gjør, etter det VG forstår, flere sentrale personer i norsk idrettsledelse.

– Det er så langt fra virkeligheten som man kan komme. Vi holder på med en uteidrett, og det er ikke mange som overværer treningene våre i tredjedivisjon. Folk står ikke tett i kioskkøen der. Derfor føler jeg det er vanskelig å stå foran en gruppe oppegående spillere og forsøke hoste opp øvelser som de er drittlei av, og forklare hvorfor de må holde avstand, sier Johnsen.

Tredjedivisjonsklubben han leder la nylig ut flere bilder fra en treningsøkt på Facebook-sidene sine. På bildene er det tydelig at spillerne er tett på hverandre. Innlegget var tekstet med «Bra trøkk på treningen i dag også».

Ronny Johnsen understreker at det kan forekomme en glipp i ny og ne, der spillerne kommer tett på hverandre. Da går støtteapparatet inn og korrigerer dette, sier han.

– Spillerne kan noen ganger bli litt ivrige, men i det store og hele har vi vært ekstremt flinke. Vi sprayer og desinfiserer, og vi holder stort sett avstand, sier han.

HELSETOPP: Espen Nakstad er assisterende direktør i Helsedirektoratet. Foto: Ørn E. Borgen

Eik Tønsberg er i avdeling med flere 2. lag, der spillerne - siden de tilhører større klubber - har trent i flere måneder når sesongen starter igjen. Det opplever Johnsen som dypt urettferdig. Han kaller forskjellsbehandlingen «ekstrem».

– Jeg har full respekt for smitteverntiltakene som er innført, men nå skjer ting i feil rekkefølge, mener den tidligere Manchester United-spilleren.

Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad er forelagt Johnsens utspill i denne saken. Nakstad svarer følgende i en e-post til VG:

«Den totale risikoen for smittespredning i samfunnet er større hvis man åpner alt på en gang – og ikke gradvis og kontrollert. Særlig er vi bekymret for at en samtidig åpning av seriefotball, cuper og turneringer og andre arrangementer i hele breddeidretten vil gi betydelig økt kontakthyppighet mellom mennesker. Det er summen av denne kontakten som er avgjørende for den totale smitterisikoen og førende for når det kan åpnes opp for mer idrettsaktivitet. Dette må også ses i sammenheng med andre deler av samfunnet som gjenåpnes. Tempoet i åpningen fastsettes av Regjeringen, blant annet på bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet. Enn så lenge har Regjeringen besluttet å åpne opp for barneidretten fra 1. august, men foreløpig ikke for breddeidretten».

Tilbake til Ronny Johnsen i FK Eik Tønsberg:

– Hvis sesongen ikke starter opp igjen med kamper før i september, hva da?

– Vi forsøker å holde gløden oppe i gutta og har et håp om august. Men dersom vi kommer til september uten at det er spilt kamper, da er sesongen 2020 kjørt, mener Johnsen.

Ap-politiker Trond Giske gikk denne uken ut og krevde gjenåpning av breddefotballen.

Kulturminister Abid Raja (V) forsvarte deretter valget om å holde igjen inntil videre. Statsråden sa følgende til VG denne uken:

– Hvis vi gir alle som driver idrett unntak fra en meterskravet på idrettsbanen, så vil det være i strid med helsemyndighetenes anbefaling og bety økt risiko for at vi mister kontrollen på smittespredningen.

– Arbeiderpartiet sier nå at de vil overse disse anbefalingene og dermed øke risikoen for at vi igjen mister kontrollen. Da kan vi risikere at vi må stenge ned igjen på en slik måte at flere mister jobben, gamle og syke igjen blir isolert og barn og unge ikke lenger kan drive idrett. Vi i regjeringen ønsker ikke å påføre samfunnet denne ekstra risikoen, derfor vil vi åpne opp kontrollert og gradvis mens vi bevarer kontrollen over pandemien.

