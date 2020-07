LANGT: På Instagramprofilen «diabetespetter» skriver han selv at turen er på 420 kilometer. Her befinner han seg mellom Nesbyen og Flå på den syvende dagen. Foto: Privat

Går fra Bergen til Oslo: – Diabetes er ingen hindring for å gjøre det du ønsker

Tidligere Mjøndalen- og Nest-Sotra-spiller Petter Martinsen (30) har hatt diabetes siden han var to år gammel. Denne sommeren går han fra Bergen til Oslo for å øke fokuset på sykdommen.

«Diabetespetter», som Petter Martinsen har valgt å kalle seg selv på turen, gikk fra Bergen 1. juli. Målet er å gå til Oslo på tolv dager for å vise at det er mulig å kombinere diabetes med toppidrett og tung fysisk aktivitet, og for å samle inn penger til Diabetesforbundet. I skrivende stund har han samlet inn over 23 000 kroner.

– Det synes jeg er veldig gøy. Målsettingen jeg satt på innsamlingen var på 2000 kroner. Det beskriver vel forventningene jeg hadde. Den responsen jeg har fått fra folk jeg kjenner og ikke kjenner har gjort dette veldig gøy. Det er veldig motiverende for meg å se, og det gjør at jeg i enda større grad er motivert for å fullføre, sier Martinsen på telefon fra Nesbyen.

LANGTUR: Petter Martinsen (i midten) fikk gratis overnatting på Fleischer Hotell Voss på turen. Her sammen med to andre besøkende på hotellet. Foto: Privat

Ideen om turen ble til så sent som i slutten av juni da Petter var på besøk hos sine gamle lagkamerater i Mjøndalen, Christian Gauseth og Mathias Fredriksen.

– Jeg hadde ingen planer for ferien, så da foreslo Christian at jeg kanskje skulle ta initiativ for en god sak. Jeg har hatt diabetes nærmest hele livet, så det ble naturlig at jeg skulle støtte Diabetesforbundet på ett eller annet vis, sier Martinsen.

Derfra kom de frem til at han skulle gå fra Bergen til Oslo.

– Han er en fyr som har lite til intet liv, og når han da har fri fra lærerjobben sin måtte vi prøve å aktivisere ham. Da kom ideene ganske kjapt om at det hadde vært veldig kult å gå fra Bergen til Oslo. Da må du ikke gjøre det bare for egen vinning, men du må ha en grunn til å gå, sier Mjøndalens kaptein Gauseth.

Martinsen går med en sekk på rundt 20 kg, og sier det er den største belastningen. Foto: Privat

– Diabetes ingen hindring

Martinsen understreker at budskapet med turen er å vise at det er fullt mulig å kombinere krevende fysisk aktivitet med diabetes.

– Det er fullt mulig å kombinere enten du er ung eller litt eldre. Hvis du lærer deg å få den kompetansen som er nødvendig så trenger ikke sykdommen å være en hindring for å gjøre det du ønsker, sier Martinsen.

Gauseth er enig og sier det var enkelt for han å støtte denne saken.

– Petter har hatt diabetes hele livet. Det er det flere av vennene mine som har hatt og har. Magnus Wolff Eikrem i Molde blant annet. Jeg vet hvor fortvilet han var da han fikk beskjed om at han hadde det. Han trodde det var slutt på fotballkarrieren. Det tror jeg mange unge tror når de får diabetes, men sånn er det ikke, sier Gauseth.

TAKVAM: Martinsen i full gange en av de første dagene på turen. Foto: Privat

Kygo donerte

Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, er en av de mange som har vært inne og bidratt i «Diabetespetter» sin innsamling til Diabetesforbundet.

– Han synes det var et veldig godt initiativ. Det er fantastisk morsomt at han har tid og krefter til å bidra på dette, sier Martinsen.

DONERTE: Den verdenskjente DJ-en Kygo er blant de som har donert penger til innsamlingen. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Publisert: 08.07.20 kl. 10:09

