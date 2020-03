TOMME TRIBUNER: Ludogorets-troppen hadde på seg munnbind da de kom til kampen mot Inter i Europa League sist uke. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

UEFA har satt ned krisegruppe for å håndtere coronaviruset

Det europeiske fotballforbundet har satt ned en krisegruppe for å håndtere følgene av corona-viruset. UEFA-toppene nekter å si om de kan komme til å flytte EM-kamper til andre land. NFF følger utviklingen tett før playoff-kampen mot Serbia.

Nå nettopp

UEFAs president Aleksander Čeferin og generalsekretær Theodore Theodoridis måtte svare på mange spørsmål om corona-viruset på den direkteoverførte UEFA-kongressen og pressekonferansen etterpå tirsdag.

Det er allerede blitt avlyst kamper, ikke minst i den italienske ligaen, og i Sveits er alle fotballkamper i de to øverste divisjonene utsatt frem til 23. mars – da en landslagspause starter.

I UEFAs egne turneringer har viruset medført at Inter-Ludogorets er blitt spilt uten publikum.

Heldigvis for UEFA er playoff i Nations League – der Norge kan kvalifisere seg for EM – den eneste landslagsaktiviteten for menn i regi av UEFA før sommerens EM, som går over store deler av Europa.

– Vi er i dialog med helsemyndighetene, og følger deres instrukser og anbefalinger. Vi følger situasjonen i de ulike landene nøye og er i tett dialog med UEFA, våre aktuelle spillere og klubbene om reisevirksomheten. Det er viktig å være i forkant med hensyn til eventuelle restriksjoner i landene der spillerne oppholder seg, og muligheten for karantene når spillerne ankommer Norge, sier A-landslagets pressesjef Svein Graff til VG. NFF forholder seg til at kampen mot Serbia den 26. mars skal gå som planlagt.

Mange idrettsarrangementer verden over er allerede blitt utsatt, flyttet eller avlyst på grunn av frykten for spredning av viruset.

Det var en representant for det sveitsiske fotballforbundet som reiste seg og tok opp corona-problemet på UEFA-kongressen (der normalt sett ingen i salen tar ordet).

Han ba UEFA lage en plan for utsatte kamper, med tanke på hvor lite plass det er i kalenderen. Han ba også UEFA å vurdere hvordan dette skal kompenseres økonomisk.

– Situasjonen vil neppe endre seg raskt, sa sveitseren.

Etter kongressen hadde Ceferin og Theodoridis pressekonferanse, der de fikk mange spørsmål om coronaviruset – og hadde lite konkret å komme med. UEFA-presidenten sa dette:

– Vi er sikre på at vi skal klare å håndtere dette.

På direkte spørsmål om de har planene klare hvis enkelte land ikke kan arrangere kamper i sommerens EM som følge av coronaviruset, svarte Theodoridis:

– Vi vil ikke spekulere i det. Det er tre-fire måneder til EM starter.

Han sa at de har kontakt med regjeringene i hvert enkelt land og også Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi tar dette sak for sak. Foreløpig har vi spilt Inter-Ludogorets uten publikum. Det kan bli avgjørelser veldig kort tid før hver kamp.

FIFA-president Gianni Infantino holdt et innlegg på UEFA-kongressen tirsdag der han sa at «vi må ikke få panikk».

Ellers fra UEFA-kongressen:

* UEFA omsatte for omtrent 40 milliarder kroner i 2018/19-sesongen. De fikk røde tall, hovedsakelige på grunn av underskudd på Nations League.

* Franske Le Graet ble innvalgt som en av Europas representanter i FIFA-styret. Han er 78 år og for gammel til å bli innvalgt i UEFAs styre ...

Publisert: 03.03.20 kl. 15:49

