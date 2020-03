Ødegaard uten målpoeng i ligaen i 2020: – Var bedre helt i starten av sesongen

(Barcelona – Real Sociedad 1–0) Martin Ødegaard har ikke vært direkte involvert i en eneste ligascoring i 2020. Fotballekspert Jesper Mathisen er ikke urolig av den grunn.

– Ødegaard var anonym i kveldens kamp mot Barcelona, men det var heller ingen enkel kamp for de offensive spillerne til Real Sociedad. Barcelona var det klart beste laget, og vant fullt fortjent.

Det sier Jesper Mathisen etter Barcelonas 1–0-seier over Real Sociedad lørdag kveld.

Lionel Messi ble den store helten for katalanerne med kampens eneste scoring fra straffemerket drøye ti minutter før full tid.

Messi sendte Barcelona tilbake på tabelltopp etter El Clasico-tapet. Real Madrid har riktignok en kamp mindre spilt, og skal møte Real Betis på bortebane søndag.

AVGJORDE: Lionel Messi jubler for kampens eneste scoring, som ga BArcelona tre nye poeng og deres 24. strake hjemmeseier mot Real Sociedad. Foto: LLUIS GENE / AFP

Målfattig i ligaen

For Ødegaards del ble det ingen stor kveld. Han var mye involvert i La Real-spillet tidligere i kampen, men klarte aldri å skape det helt store.

– I 2. omgang fikk Alexander Isak en sjanse etter at Ødegaard spilte han fri, men avslutningen ble for svak. Utenom den pasningen var det lite vi så til Ødegaard sine offensive kvaliteter på Camp Nou, sier Mathisen.

Det er noen få uker igjen til Norge skal spille en av sine viktigste kamper i nyere tid. Serbia tar turen til Ullevaal 26. mars som ett av to mulige hinder i Norges jakt på en EM-billett til sommeren.

Det norske landslaget må være på sitt beste dersom det skal gå.

STJERNEDUELL: Martin Ødegaard i duell med Lionel Messi. Foto: LLUIS GENE / AFP

Men selv om en av Norges fremste stjerner, Ødegaard, har herjet i Copa del Rey, har han ikke siden 22. desember 2019 levert målpoeng for Real Sociedad i ligaen. Da både scoret og serverte han mot Osasuna, men siden, har det vært magert.

– Han var bedre helt i starten av sesongen enn det han er nå, men jeg synes likevel han viser sin klasse i kamp etter kamp, selv om det ikke har blitt målpoeng den siste tiden, sier Mathisen.

– Jeg er ikke urolig rundt Ødegaard sin form inn mot kampen som spilles mot Serbia. Skal vi slå dem på Ullevaal tror jeg vi er helt avhengig av en god kamp fra Ødegaard, og jeg tror han kommer til å levere.

Apropos levere, her er alle Ødegaards målgivende pasninger denne sesongen:

Stopp for den gode rekken

Det endte med et hederlig 0–1-tap på Camp Nou for Ødegaard & co., hvilket satte en stopper for en meget fin resultatrekke. Før lørdagens batalje hadde ikke San Sebastian-klubben tapt siden 1–2-nederlaget for Leganés tidlig i februar.

I mellomtiden har de slått Real Madrid ut av cupen, vunnet i baskerderbyet mot Athletic Bilbao, knust Valencia og tatt seg til cupfinale i Copa del Rey:

Real Sociedad tapte ikke bare kampen mot Barcelona.

De tapte også terreng i kampen om en topplassering og Champions League-spill neste sesong. Tidligere lørdag spilte nemlig Atlético Madrid (5. plass) og Sevilla (3. plass) uavgjort.

Ødegaard & co. har imidlertid én kamp mindre spilt enn begge de to. Neste utfordring for laget fra San Sebastian er Eibar, som de møter allerede tirsdag.

– At han ikke er like dominerende nå som han var tidligere i sesongen er på mange måter som ventet, for det er tross alt i La Liga han spiller nå, og der er det kun Messi & co som klarer å dominere en hel sesong, fastslår Mathisen.

Publisert: 07.03.20 kl. 20:24 Oppdatert: 07.03.20 kl. 22:33

