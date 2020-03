Messi matchvinner mot Ødegaard & co.

(Barcelona – Real Sociedad 1–0) Med sin 19. La Liga-scoring for sesongen ble Lionel Messi matchvinner mot Martin Ødegaards Real Sociedad.

Scoringen kom sent, men godt for Barcelona og Lionel Messi.

En duell mellom de to franske midtstopperne Robin Le Normand (Real Sociedad) og Clément Lenglet (Barcelona) endte nemlig – etter VAR-sjekk for hands – med straffe til Barcelona da knappe ti minutter av kampen gjensto.

Messi gikk naturligvis frem, og selv om La Real-keeper Alex Remiro gikk riktig vei, kunne han ikke stoppe forsøket fra den argentinske superstjernen.

AVGJORDE: Lionel Messi jubler for kampens eneste scoring, som ga BArcelona tre nye poeng og deres 24. strake hjemmeseier mot Real Sociedad. Foto: LLUIS GENE / AFP

Det var Messis 19. ligascoring for sesongen, og den sendte Barcelona tilbake på tabelltopp etter El Clasico-tapet.

Real Madrid har riktignok en kamp mindre spilt. De skal møte Real Betis på bortebane i morgen.

Stoppet strålende rekke

Svensken (Alexander Isak), dansken (Martin Braithwaite) og nordmannen (Martin Ødegaard) spilte alle fra start, men det var kun nordmannen som spilte hele kampen. Han klarte imidlertid ikke å hindre Barcelona fra å ta seieren, selv om La Real skapte flere farligheter.

Det samme gjorde Lionel Messi, som nok en gang var toneangivende – og til slutt avgjørende.

Han regisserte også det som så ut til å bli Barcelonas 2–0-scoring seks minutter på overtid, etter å ha driblet, servert Ansu Fati og til slutt jublet for Jordi Albas scoring, men VAR underkjente scoringen for offside.

Det endte med et hederlig 0–1-tap på Camp Nou for Ødegaard & co., hvilket satte en stopper for en meget fin resultatrekke. Før lørdagens batalje hadde ikke San Sebastian-klubben tapt siden 1–2-nederlaget for Leganés tidlig i februar.

I mellomtiden har de slått Real Madrid ut av cupen, vunnet i baskerderbyet mot Athletic Bilbao, knust Valencia og tatt seg til cupfinale i Copa del Rey:

Jager Champions League

Real Sociedad tapte ikke bare kampen mot Barcelona.

De tapte også terreng i kampen om en topplassering og Champions League-spill neste sesong. Tidligere lørdag spilte nemlig Atlético Madrid (5. plass) og Sevilla (3. plass) uavgjort.

Ødegaard & co. har imidlertid én kamp mindre spilt enn begge de to. Neste utfordring for laget fra San Sebastian er Eibar, som de møter allerede tirsdag.

Da har Ødegaard muligheten til å tegne seg på scoringslisten igjen, sånn som han har gjort ved flere anledninger tidligere denne sesongen:

Publisert: 07.03.20 kl. 20:24 Oppdatert: 07.03.20 kl. 20:52

