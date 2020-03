I DET BLÅ: Blir det EM-play off for Martin Ødegaard og landslaget? Får Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Manchester United kjempe for Champions League-plass? Det er noen av spørsmålene som kan besvares denne uken. Foto: VG / PA

Fotballens skjebneuke: – Helt utrolig at de ikke har et gitt regelverk

En rekke mulige scenarioer foreligger når UEFA og de store europeiske ligaene denne uken skal bestemme veien videre i coronakrisen. Tirsdag er første skjebnemøte.

Nå nettopp

Hva skjer med sommerens fotball-EM?

Kan Champions League og Europa League fullføres? Hvordan, i så fall?

Hva med Premier League?

Det er på ingen måte de mest kritiske spørsmålene i verden i disse dager, men det er spørsmål som millioner av fotballfans verden over stiller seg, og som de internasjonale aktørene skal ta stilling til denne uken.

les også Premier League-utspill får slakt: – Et pinlig selvmål

Tirsdag skal UEFA samle sine medlemsland til et videomøte der de planlagte landskampene i slutten av mars, sommerens EM samt innspurten av Champions League og Europa League skal diskuteres.

Torsdag har Premier League innkalt til et nytt krisemøte der sesongens fremtid blir tema. Det gjenstår ni serierunder i ligaen som foreløpig er utsatt til 4. april, men mye tyder på at det ikke vil være mulig å organisere fotball allerede da.

– Jeg ser ingen annen løsning enn å utsette EM, slik at vi får brukt sommeren til å avslutte klubbfotballen, sier Viasport-profil og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft.

ENGASJERT: Jan Åge Fjørtoft jobber med både internasjonal fotball og norsk idrettspolitikk. Foto: Frode Hansen / VG

Han understreker at alt er avhengig av anbefalinger fra helsemyndighetene, og at idretten må vise at den er en del av det øvrige samfunnet, men at hvis det er praktisk mulig, så må klubbsesongen fullføres.

– Det vil være helt håpløst å annullere sesongen nå. Det strider totalt imot fotballens DNA, sier Fjørtoft, som samtidig stusser over at det ikke finnes regler i fotballen som avgjør hva som skjer i en krisesituasjon som denne:

– Det er helt utrolig at fotballen i 2020, med alle juristene som løper rundt, ikke har et gitt regelverk som sier hva som skjer. Se på skihopp: Hvis noe skjer etter første omgang, så er det den som gjelder. Fotballen har tusenvis av milliarder i omsetning, og har regelverk for farger og størrelse på leggskinn, men ikke hvis noe uforutsett skjer. Det er rart, sier Fjørtoft.

Med bakgrunn i forslag fra diverse eksperter og spekulasjoner i internasjonale medier har VG sett på mulige løsninger for de forskjellige turneringene:

Fotball-EM

Italia og Norge er blant landene som allerede før tirsdagens møte har tatt til orde for at de vil be om en utsettelse av sommerens EM. Mye tilsier at det vil være umulig å holde en turnering over 12 europeiske land allerede i juni. En utsettelse vil dessuten rydde plass til fullføring av klubbsesongen.

Men når skal turneringen spilles – hvis den i det hele tatt skal finne sted?

Mandag meldte Financial Times at UEFA allerede har bestemt seg for å utsette EM. Ikke lenge etterpå avslørte den danske avisen B.T. at UEFA har avbestilt EM-hoteller i København.

Her er de heteste alternativene:

1. Utsettelse til sommeren 2021. Dette er løsningen som har blitt nevnt hyppigst den siste uken: Å spille turneringen fra 12. juni til 12. juli, som planlagt, bare et år senere.

Problemet med en slik løsning er at flere turneringer allerede er planlagt samme sommer: Fotball-EM for kvinner skal spilles fra 7. juli til 1. august i England, som også er vertskap for flere av herrenes EM-kamper. I tillegg er det planlagt et klubb-VM i nytt format, der 24 klubber fra hele verden skal spille en turnering i Kina fra 17. juni til 4. juli.

Forholdet mellom FIFA og UEFA er allerede anspent. Det kan gjøre det enda mer komplisert.

les også 14 fotballbøker verd å få med seg

2. Utsettelse til desember 2020. Telegraph er blant mediene som de siste dagene har meldt at UEFA vurderer denne løsningen. Det er allerede klart at Qatar-VM i 2022 skal spilles på vinteren, så det finnes allerede en plan for hvordan en klubbsesong kan gjennomføres med en pause for mesterskap for landslag.

3. Utsettelse til sommeren 2022. Siden VM i Qatar skal gå fra november til desember i 2022, er sommeren samme år fri for internasjonale turneringer. Dette er et usannsynlig alternativ, da det vil være mer nærliggende å utsette det ferske klubb-VM-formatet med ett år enn å utsette EM med to.

4. Avlysning. Alt tyder på at UEFA vil strekke seg langt for å få gjennomført EM på et senere tidspunkt istedenfor å utsette det, men de store pengene i fotballen ligger hos klubbene, så det er ikke utenkelig at man blir nødt til å prioritere dem og droppe hele mesterskapet.

Champions League og Europa League

Det er allerede klart at de resterende åttedelsfinalene i de to europeiske klubbturneringene er utsatt på ubestemt tid. Med tanke på usikkerheten rundt spredningen av coronaviruset, og den begrensede tiden som gjenstår denne sesongen, fremstår det også her utenkelig å gjennomføre resten av turneringene som planlagt.

To scenarioer gjenstår i så fall:

1. Avlysning. Disse turneringen har ikke det samme problemet som de nasjonale ligaene der noen ligger an til seriegull og andre til å rykke ned. De gjenværende klubbene i Champions League og Europa League stiller på lik linje, og det vil derfor være enklere å avlyse hele sesongen for å rydde plass til at ligaene kan ferdigspilles. Slik unngår man også ringvirkninger på neste sesong. Den økonomiske nedsiden vil også være mindre enn ved å avlyse ligaene, selv om det også ligger betydelige summer i TV- og premiepenger her.

les også Hele Real Madrid i corona-karantene

2. Ferdigspilles i nytt format. Spanske As er blant avisene som hevder at UEFA vurderer en kreativ løsning for å fullføre klubbturneringene: I stedet for å spille hjemme- og bortekamper i kvart- og semifinalene, vurderes det angivelig å spille de resterende rundene over én kamp på nøytral bane.

En del av denne løsningen vil angivelig være å organisere en «final four»-turnering i finalebyene Istanbul og Gdansk der to semifinaler og en finale spilles i løpet av fire dager, etter modell fra håndballen. Dette vil bidra til å rydde plass til kampdatoer for de nasjonale ligaene, samtidig som man får ferdigspilt de europeiske turneringene.

Premier League

Vi tar utgangspunkt i den populære engelske ligaen, men de mulige scenarioene gjelder også for resten av Fotball-Europa:

1. Annulleres. Liverpool- og Leeds-fansens mareritt. West Hams nestleder Lady Karren Brady er blant dem som har tatt til orde for at den mest rettferdige løsningen på krisen vil være å ugyldiggjøre hele sesongen og starte på nytt i august. I så fall vil Liverpool gå glipp av sitt første seriegull på 30 år, til tross for at de leder ligaen med 25 poeng, og Leeds vil ikke rykke opp selv om de ligger innenfor direkte opprykk med syv poengs margin.

Et slikt scenario vil riktignok være katastrofalt økonomisk for Premier League-klubbene, som i stor grad driftes ved hjelp av enorme summer for TV-rettigheter. Dersom sesongen ikke fullføres, kan TV-selskapene kreve enorme summer for kontraktsbrudd.

2. Avsluttes med vinnere og opprykk. En løsning som angivelig skal ha blitt skissert for å unngå at hele sesongen har vært forgjeves, er at sesongen avsluttes umiddelbart, og at tabellene avgjøres ut fra klubbenes poengsnitt. I så fall vil Liverpool få seriegullet sitt.

Hva så med opp- og nedrykk? En løsning som har blitt nevnt, er at ingen rykker ned til Championship, og at to klubber (Leeds og West Bromwich) rykker opp til Premier League. Neste sesong vil da inneholde 22 lag med fire som rykker ned, mens to rykker opp fra Championship, slik at det opprinnelige formatet er tilbake fra 2021/22-sesongen.

3. Ferdigspilles i sommer. Dersom EM utsettes, vil hele juni og juli åpne seg for å kunne ferdigspille ligasesongen. Dette er riktignok avhengig av faktorer som er utenfor fotballens kontroll, med tanke på den store usikkerheten rundt spredningen av coronaviruset i forskjellige europeiske land.

Folkehelseinstituttet anslår at en full coronaepidemi vil sette i gang i mai og vare gjennom sommeren, så det er umulig å fastslå at det vil være mulig å spille fotball før neste sesong etter planen skal begynne i august.

Publisert: 17.03.20 kl. 08:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser