Kommentar

Er det synd på Northug?

Av Leif Welhaven

Petter Northug er i problemer med politiet for andre gang. Det vekker reaksjoner av ulik art. Foto: Line Møller

Det er en god menneskelig egenskap å ikke tråkke på en som ligger nede. Samtidig bør ikke en idrettsstjerne få mer sympati enn andre kjente mennesker hadde fått i en tilsvarende situasjon.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ordskiftet om Northug-saken inneholder to åpenbare fallgruver. Skal man styre unna disse, er det helt nødvendig å ha flere tanker i hodet på likt. Ser man på debatten som raser i sosiale medier, har den dessverre en tendens til å bli temmelig polarisert.

Det er lett å ty til enten kun fordømmelse eller ren medlidenhet, men det blir litt for lettvint å stoppe på bare én holdeplass.

Om man skal søke å analysere denne betente saken nærmere, kan man gjerne ta for seg noen hovedtilnærminger. Men til slutt bør de blandes i en nyansert miks, for å yte totalbildet rettferdighet.

les også Halfvarsson om Northug: – Hjelper heller en venn enn å vende ham ryggen

Det ene hovedoppfatningen handler om en superstjerne som ikke bare setter seg selv i fare, men som også kunne satt andres liv og helse på spill.

Igjen.

Er det da egentlig særlig synd på Northug? Er det ikke langt større grunn til å føle med folk som havner i trøbbel etter å ha fått utdelt en skikkelig dårlig hånd i livet, enn en som søler bort en usedvanlig privilegert situasjon?

Hvor fair er det at en pensjonert langrennsløper får mer sympati i offentligheten enn andre kjente personer ville fått, om de hadde handlet så ansvarsløst som Northug gjentatte atferd innebærer?

Summen av alt dette gjør det helt naturlig at Petter Northugs handling nå vekker vrede der ute. Men samtidig er dette bare én side av saken, og det er også nødvendig å se på andre relevante aspekter.

les også Petter Northug siktet for ruspåvirket kjøring: – Han er i kjelleren

Den andre inngangen handler om at en som er i kjelleren kan trenge hjelp til å komme opp trappen igjen. Det er noe som heter at man trenger det mest når man minst fortjener det, og den ene etter den andre har tatt til orde for at Petter Northug ikke skal støtes bort under disse omstendighetene.

“Jeg hjelper heller en venn enn å vende ham ryggen”, sier Calle Halfvarsson til VG, og treffer vel med det kjernen i hva mange i skimiljøet tenker akkurat nå. På mange måter er denne innstillingen overordnet prisverdig. Men akkurat som det blir for enkelt å bare være sinte, er vel summen av reaksjoner fra skiverdenen i overkant forståelsesfulle, gitt alvoret i hva det faktisk er Petter Northug har gjort.

les også Sponses av Northug: Det «umulige» valget

Den tredje varianten som nå kommer frem i debatten, setter det inntrufne inn i en kontekst det er interessant å diskutere. Det handler om enkelte idrettsstjerners vanskeligheter med å takle tilværelsen etter at karrieren er over. Claus Lundekvam er et kjent norsk eksempel på hvor tøft det kan bli, og heller ikke utenlands er temaet ukjent. Knut Nystad, tidligere smøresjef for det norske landslaget, har tatt til orde for et opplærings- eller omskoleringssystem for å hjelpe idrettsutøvere med å takle overgangen til livet etter at den idrettsaktive biten er over. Den tanken er ytterst interessant. Samtidig er det vel diskutabelt om “livet etter rampelyset”-problematikken er særlig relevant i Northugs tilfelle, eller om det snarere handler om problemene med å takle en konstant oppmerksomhet, som neppe har blitt særlig redusert etter at han sluttet å ha på startnummer.

les også Den brokete historien om Petter Northug

En fjerde tilnærming i det offentlige ordskiftet er de som mener Northug må få ro, og som reagerer på at en sak der det ikke har falt dom får så mye oppmerksomhet. Men det er nå en gang noe med personer som har søkt offentlighetens lys i så stor grad, da er det en påregnelig konsekvens at oppmerksomheten blir at negativ art dersom man foretar seg noe så klanderverdig som det denne saken omhandler.

Summa summarum er Northug-saken langt mer krevende å diskutere enn det en del av trådene i sosiale medier vil ha det til. Men ingenting tyder på at frontene blir noe mildere med det første.

Publisert: 18.08.20 kl. 04:36

Mer om Petter Northug

Fra andre aviser