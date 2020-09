SENKET LSK KVINNER: Elin Sørum (i midten) jubler over matchvinnerscoringen mot LSK Kvinner. Til høyre er Emilie Marie Joramo, venstre er Lisa-Marie Karlseng Utland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Overrasket over RBK-effekten: – Gått raskere enn vi hadde tenkt

LILLESTRØM (VG) (LSK Kvinner - Rosenborg Kvinner 0–1) Trøndernes storklubb har gått fra nedrykkskamp som Trondheims-Ørn til gullkamp som Rosenborg Kvinner. Spillerne er overrasket over hvor stor forskjellen er.

– Jeg er overrasket over hvor stor forskjellen er. Vi lå jo ikke så bra an i fjor, men vi har beholdt mange talentfulle spillere og fått inn mange rutinerte, sier Rosenborg-stopperen Emilie Bragstad.

Etter elleve kamper av Rosenborg Kvinners første sesong noensinne er de helt med i toppen av tabellen, og har ennå til gode å tape en kamp.

Lørdag tok de sesongens største skalp med 1–0-seieren over LSK Kvinner, etter at Elin Sørum satte inn kampens eneste mål i LSK-hallen. Kun Vålerenga (27, én kamp mer) har flere poeng enn Rosenborgs 23.

– Det har gitt oss enda mer motivasjon, mer blod på tann, å se at et herrelag satser på et damelag, noe som han har drømt om siden man var liten. Rosenborg er et navn som er kjent for å gjøre det bra, og vi kjenner på at vi må levere nå, sier Bragstad.

Den høyreiste midtstopperen stoppet ikke bare alt som kom hennes vei mot LSK Kvinner lørdag. Hun er også datter av tidligere Rosenborg-kjempe Bjørn Otto Bragstad.

– Selvfølgelig betyr det litt ekstra, det gjør jo det, å spille på Rosenborg når det er noe pappa har gjort - og å være en av de første damene som får oppleve det, er utrolig kult, sier Bragstad.

VGs gjennomgang av de siste ti sesongene viser at trondheimslaget har gått fra 1,27 poeng i snitt per kamp til 2,1 poeng i snitt per kamp denne sesongen.

Fakta: Trondheims-Ørns ligaplasseringer 2019: 7. plass, 29 poeng på 22 kamper

2018: 10. plass, 18 poeng på 22 kamper

2017: 8. plass, 30 poeng på 22 kamper

2016: 7. plass, 27 poeng på 22 kamper

2015: 8. plass, 24 poeng på 22 kamper

2014: 8. plass, 27 poeng på 22 kamper

2013: 7. plass, 30 poeng på 22 kamper

2012: 9. plass, 21 poeng på 22 kamper

2011: 6. plass, 35 poeng på 22 kamper

2010: 5. plass, 38 poeng på 22 kamper Sum: Snittplass 7,5, snittpoeng 27,9 på 22 kamper. 1,27 poeng i snitt på 220 kamper. Denne sesongen: 23 poeng på 11 kamper, 2,1 poeng i snitt per kamp. Vis mer

Bedre enn forventet

Blant de som har kommet inn før sesongen er Lisa-Maria Karlseng Utland (landslagsspiss), Julie Blakstad (Årets Gjennombrudd i 2019) og Kristine Minde (landslagsback). Sistnevnte hadde spilt Champions League-finale med Wolfsburg nylig om hun ikke hadde meldt overgang til Rosenborg.

– Det har gått mye bedre enn forventet. Jeg hadde troen på prosjektet, og at vi med tiden skulle prestere bra, men at det skulle gå så bra allerede, det hadde jeg ikke forventet, sier veteranen.

Hun sier at medspillerne forteller at det har hatt «veldig stor effekt», spesielt med tanke på medietrykket og oppmerksomheten rundt.

– De merker det trykket mye mer. Det betyr mye for Trondheim at det har blitt RBK kvinner.

Paradigmeskifte

Også trener Steinar Lein har vært med på begge sider av navnebyttet, og forteller at det først og fremst har gitt mer profesjonalitet i hverdagen til det hardtsatsende trondheimslaget - som har europacup-spill som ambisjon i fremtiden.

– Det har løftet hele profesjonaliteten. Vi har mulighet til å betale litt spillerne mer, ikke voldsomme løft, men nok til at de kan kjøpe seg ut av en vakt her, noen timer der. De er litt mer uthvilte til trening og kamper, og vi har også begynt å trene på dagtid. Da får vi mer kvalitet i hverdagen, sier Lein.

Han vil heller ikke undervurdere hvor mye navnebyttet har hatt å si for følelsen Rosenborg-spillerne nå sitter med.

– Det er noe som veldig mange har drømt om. Jeg tror de er stolte over å bære Rosenborg-drakten. Rosenborg-merkevaren gir økt interesse, og så lenge det går bra, gir det litt selvtillit også. Vi blir også mer attraktive økonomisk sett.

For ti år siden var det lørdagens motstander, LSK Kvinner, som tok over Team Strømmen og dannet grunnlaget for det som skulle bli en voldsom dominans på kvinnesiden på 2010-tallet. Spesielt de siste årene har de vært utilnærmelige og tatt elleve av de tolv siste titlene i norsk fotball.

Lein tror det nå kan være et aldri så lite paradigmeskifte på vei i norsk fotball.

– Ja, det er jo et skifte på vei. Og det som er fint, er at flere lag som satser og gjør det godt. Det er vi, Vålerenga og Avaldsnes.

PS! Vålerenga slo Sandviken 2–0 lørdag ettermiddag, og har en ledelse på fire poeng på toppen av Toppserien. De har også én kamp mer spilt enn rivalene.

Publisert: 06.09.20 kl. 10:14

