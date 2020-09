AAFK-SJEF: Lars Arne Nilsen var i godt humør i forbindelse med debuten som Aalesund-trener borte mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder, Scanpix

Nilsen bekrefter spillerjakt: – Vi jobber med ting

Nyansatt Aalesund-trener Lars Arne Nilsen (56) ønsker å forsterke laget når overgangsvinduet åpner 8. september.

– Vi jobber med ting. Det er ikke utenkelig at det kan skje noe i dette vinduet. Vi jobber med noen «caser». Det må være spillere som kan styrke laget, forteller Nilsen på telefon med VG.

Før 56-åringen ble ansatt som AaFK-trener sist tirsdag, hadde klubben allerede fortalt spillerne at de ville ha fri denne uken. Nilsen slapper derimot ikke av.

Etter at Brann-kontrakten ble terminert forrige måned, hadde sotraværingen tre uker ferie.

– Det var mer enn nok, sier Nilsen, som er glad for å være tilbake i arbeid.

Positivt overrasket

Han skrev et fotballeventyr med Hødd fra 2010 til 2013, som blant annet inkluderte et cupmesterskap. Deretter løftet Nilsen et skakkjørt Brann-lag fra bunnen av 1. divisjon til toppen av Eliteserien. Nå er målet å berge plassen til tabelljumbo Aalesund.

– Det blir en formidabel jobb. Samtidig vet vi at vi skal spille 14 kamper til. Spillerne må nyte dem. Selv har jeg skrevet under på tre og et halvt år i Aalesund, og jeg skal bygge opp et nytt lag. Hvis vi klarer å holde oss, er det fantastisk. Hvis ikke skal vi bruke høsten til å finne ut hvem som vil være med oss videre.

Før Nilsen tok over ledet Lars Bohinen laget i 15 matcher denne sesongen. Av dem endte 10 med nederlag, fire ble uavgjort og bare én resulterte i seier. Nilsens debutkamp mot Start sist helg ble tapt 1–0. Likevel er han positiv.

– Det har vært veldig kjekt å komme til Aalesund. Jeg har blitt tatt imot på en veldig god måte. Det er masse flotte folk. Det har vært en tung, tung vår, men det er overraskende masse energi og godt humør i klubben, sier Nilsen.

– Alt å vinne

En av Aalesunds hovedutfordringer i 2020 har vært det defensive spillet. Keeperne Gudmund Kongshavn og Andreas Lie har totalt hentet 47 baller ut av nettet. Det er 13 flere enn Start som har nest flest innslupne mål i Eliteserien.

Nilsen jobber nå for å gjøre laget vanskeligere å bryte ned.

– De har sluppet inn mange mål. Jeg gikk inn i denne jobben her med tanke på å bygge opp noe. Nå skal vi gjøre alt vi kan for å holde oss. Hvis vi ikke klarer det, skal vi uansett bygge opp et nytt lag. Det er masse spennende spillere, men jeg vil følge med utover høsten hvem som ønsker å være med videre.

Her kan du se alle målene Aalesund slapp inn før Nilsen tok over:

– Hva blir nøkkelen hvis dere skal klare å holde plassen?

– Vi må ha marginene med oss. Vi kunne slått Start. Det var ingen god kamp, Start var litt bedre, men vi må ha litt stang inn. Så må vi ta «det nye» kjapt. Det er over 40 poeng å spille om, så vi har ikke gitt opp på noen måte. Vi skal gjøre alt i vår makt for å holde plassen. Vi er i utfordrerposisjon. Det er ingen som tror at vi kan klare det. Så vi har alt å vinne, mener Nilsen.

Han leder Aalesund for første gang på Color Line Stadion når Sarpsborg 08 kommer på besøk 13. september.

Publisert: 04.09.20 kl. 14:11

