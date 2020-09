I GODT HUMØR: Landslagssjef Lars Lagerbäck og stjernespiss Erling Braut Haaland møtte pressen på Ullevaal mandag ettermiddag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

Spisstrioen gjør Norge til best i Europa: – Aldri opplevd

ULLEVAAL (VG) Ingen lag på nivå én eller to i Nations League kan skilte med en angrepstrio som scoret like mange klubbmål som Erling Braut Haaland (20), Alexander Sørloth (24) og Joshua King (28) forrige sesong.

– Jeg har aldri opplevd en så fordelaktig situasjon, beskriver landslagssjef Lars Lagerbäck mens han sitter på podiet under landslagsukens første pressekonferanse, side om side med Haaland foran et sosialt distansert og maskebærende pressekorps.

Han snakker ikke om de spesielle forholdene som preger både Fotball-Europa og verden generelt, men om «luksusproblemet» han står overfor når han skal ta ut den norsk startellever til fredagens hjemmekamp mot Østerrike.

Skal man tro svenskens spøk foran pressen er selv ikke Haaland, som banket inn 44 fulltreffere for RB Salzburg og Borussia Dortmund forrige sesong, selvskreven på topp.

– Si kant, fleiper Lagerbäck da Haaland får spørsmål om hvilken rolle han ser for seg i konkurranse mot Sørloth og King.

– Jeg må på kanten? spør 20-åringen og gliser.

Sjekk tallene: Kun Italia matcher Norge VG har gjennomgått de ferske troppene til de 32 landene på nivå én og to i UEFA Nations League og plukket ut tre angripere som scoret flest mål i forrige klubbsesong: Norge (83):

Erling Braut Haaland – 44

Alexander Sørloth – 33

Joshua King – 6 Italia (83):

Ciro Immobile – 39

Francesco Caputo – 22

Andrea Belotti – 22 Frankrike (72):

Kylian Mbappé – 30

Anthony Martial – 23

Wissam Ben Yedder – 19 England (72):

Raheem Sterling – 31

Harry Kane – 24

Tammy Abraham – 17 Portugal (69):

Cristiano Ronaldo – 37

André Silva – 16

Diogo Jota – 16 Tyskland (60):

Timo Werner – 34

Kai Havertz – 18

Luca Waldschmidt – 8 Ukraina (57):

Junior Moraes – 25

Roman Jaremtsjuk – 17

Vladislav Suprjaga – 15 Belgia (56):

Romelu Lukaku – 34

Dries Mertens – 16

Divock Origi – 6 Israel (56):

Shon Weissman – 37

Eran Zahavi – 10

Munas Dabbur – 9 Russland (50):

Artjom Dziuba – 21

Nikolay Komlitsjenko – 16

Aleksandr Sobolev – 13 Romania (49):

Gabriel Iancu – 20

Florinel Coman – 15

George Puscas – 14 Serbia (44):

Aleksandar Mitrovic – 26

Daniel Aleksic – 9

Djordje Despotovic – 9 Sverige (42):

Alexander Isak – 16

Robin Quaison – 13

Sebastian Andersson – 13 Nederland (41):

Memphis Depay – 15

Quincy Promes – 16

Luuk de Jong – 10 Bosnia (40):

Edin Dzeko – 19

Armin Hodzic – 15

Elvir Koljic – 6 Kroatia (40):

Ante Rebic – 15

Bruno Petkovic – 13

Andrej Kramaric – 12 Østerrike (37):

Adrian Grbic – 17

Marcel Sabitzer – 16

Karim Onisiwo – 4 Tsjekkia (36):

Michael Krmencik – 15

Martin Dolezal – 12

Zdenek Ondrasek – 9 Spania (35):

Gerard Moreno – 20

Ansu Fati – 8

Rodrigo – 7 Nord-Irland (34):

Liam Boyce – 16

Shane Lavery – 14

Josh Magennis – 4 Polen (33):

Arkadiusz Milik – 14

Krzysztof Piatek – 10

Adam Buksa – 9 Bulgaria (30):

Dimitar Iliev – 13

Bozhidar Kraev – 9

Ismail Issa – 8 Danmark (29):

Kasper Dolberg – 12

Andreas Cornelius – 12

Yussuf Poulsen – 5 Skottland (29):

James Forrest – 16

Lyndon Dykes – 12

Oliver Burke – 1 Tyrkia (28):

Burak Yilmaz – 14

Enes Ünal – 8

Kenan Karaman – 6 Ungarn (24):

Nemanja Nikolics – 12

Filip Holender – 7

Kristian Simon – 5 Finland (24):

Teemu Pukki – 11

Joel Pohjanpalo – 9

Jazze Tuominen – 4 (siden august 2019) Wales (23):

Hal Robson-Kanu – 10

Kieffer Moore – 10

Gareth Bale – 3 Island (20):

Hólmbert Fridjónsson – 12 (siden august 2019)

Jon Dadi Bödvarsson – 6

Kolbeinn Sigthórsson – 2 (siden august 2019) Sveits (19):

Haris Seferovic – 9

Breel Embolo – 8

Albian Ajeti – 2 Irland (17):

Scott Hogan – 9

Sean Maguire – 5

Shane Long – 3 Spillere i land der sesongen følger kalenderåret (Norge, Sverige, USA) har fått medregnet scoringer fra og med 1. august 2019. Vis mer

Hvis jærbuens storform gjør ham umulig å vrake som spiss, er det trolig ett av to betydelige navn som må strykes av startelleveren: Joshua King, som så lenge han har vært frisk ikke har blitt vraket av Lagerbäck siden våren 2018 (Island borte), eller Alexander Sørloth, døpt «King of the North» i Tyrkia med toppscorertittel og 24 seriemål.

4-4-2-lojalisten Lagerbäck ble på mandagens pressekonferanse utfordret av NRK på om det kunne vært mulig å bruke alle tre samtidig.

– Deres egenskaper egner seg mest for spissposisjonen. Men det er ikke en ikke uinteressant tanke. Et brukbart spørsmål fotballmessig, innrømmer svensken, som sier seg «veldig takknemlig for at jeg får det problemet».

I FORM: Omar Elabdellaoui, Braut Haaland og Alexander Sørloth under mandagens trening på Ullevaal. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

– Én av dem kommer til å bli skuffet på fredag?

– Det skulle jeg tro. Det får jeg leve med. Det gjelder å håndtere det, men jeg skal se til at vi holder alle noenlunde glade, sier Lagerbäck.

– Jeg er veldig glad for at Norge har mer enn tre gode spisser. At Norge som land har det. Vi har noen flotte år fremfor oss. Det er bare å glede seg, vil jeg si, melder Haaland.

Takket være hans 44 mål og Sørloths 33 totalt forrige sesong, ispedd seks fra King, er Italia den eneste nasjonen på nivå én eller to i Nations League med tre spisser i nåværende tropp som innkasserte like mange scoringer på klubbnivå forrige sesong.

Italienerne har Lazios Ciro Immobile (39 mål), Sassuolos landslagsdebutant Francesco Caputo (22 mål) og Andrea Belotti (22 mål) fra Torino.

les også Haaland: – «Grævligt» med kamper

Nasjonene som følger etter, er ikke hvilke som helst: Frankrike (Kylian Mbappé, Anthony Martial og Wissam Ben Yedder) og England (Raheem Sterling, Harry Kane og Tammy Abraham) med 72 mål hver, og Portugal (Cristiano Ronaldo, André Silva og Diogo Jota) med 69.

Nabolandene Sverige (42) og Danmark (29) er ikke i nærheten.

Nå gjenstår det kun for Haaland å omgjøre klubbsuksessen til sitt første A-landslagsmål:

– Jeg er spiss og skal prøve å levere målpoeng for landslaget. Selvfølgelig skal jeg gjøre alt jeg kan for å score mål.

HAR VÆRT FAST: En frisk Joshua King, her i aksjon i Oslo mandag, har ikke blitt benket av Lagerbäck siden 2018. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

