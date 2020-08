Nådeløse Bayern München slapp med skrekken – klare for finale

(Lyon – Bayern München 0–3) Serge Gnabry (25) fortsatte storspillet i Champions League og sørget for at de tyske storfavorittene fikk den siste finalebilletten på bekostning av sjansesløsende franskmenn.

Mens gamleklubben Arsenal, der han ikke ble satset på før han dro til Werder Bremen i 2016, ikke engang har spilt i Champions League de siste tre sesongene, har Gnabry gjort turneringen til sin egen.

Hans to dødelig effektive scoringer mot Lyon sørger for at han står med hele ni fulltreffere på den aller største scenen denne sesongen. Samtlige har kommet på bortebane; seks i London (fire mot Tottenham, to mot Chelsea) og tre i Lisboa, der Bayern München søndag kveld møter PSG til en stjernespekket Champions League-finale.

Robert Lewandowski pyntet på resultatet med sitt 55. mål (!) for sesongen like før slutt. Han er klar for stjerneduell mot Kylian Mbappé og Neymar. Men det kunne fort blitt en helfransk affære dersom tapre og energiske Lyon hadde tatt bedre vare på sjansene sine tidlig i kampen.

– Vi vet at Lyon kan straffe oss på kontringer, advarte nettopp Gnabry på pressekonferansen dagen før kamp.

Det var en god analyse. Allerede etter fire minutter vant Maxence Caqueret ballen på midtbanen og sendte Memphis Depay fri i bakrom. Den nederlandske stjernen prøvde å runde Manuel Neuer, men avsluttet i nettveggen.

Det andre skremmeskuddet var større enn det første: Etter et drøyt kvarter fikk Lyon-spiss Karl Toko Ekambi en gedigen mulighet alene med Neuer, men avslutningen hans smalt i stolpen.

Bayern München var rystet, men det gjelder å utnytte sjansene mot de nådeløse tyskerne, som ikke lot seg be to ganger da de selv fikk muligheten.

Rett etter Toko Ekambis stolpetreff stormet de i angrep. Gnabry mottok ballen på høyrekanten og skar i full fart innover i banen før han avsluttet i krysset, utagbart for Lyon-keeper Lopes.

– Dette er bare helt nydelig, sier Viasport-ekspert Rune Bratseth.

Gnabrys andre mål var ikke like vakkert, men en klassisk måltyv-scoring etter at Robert Lewandowski på ukarakteristisk vis hadde bommet på en enkel sjanse.

Tomålsscoreren feiret med å late som han rørte rundt i en liten gryte – inspirert av NBA-stjernen James Harden, ifølge Gnabry selv i et intervju med Bundesligaens hjemmeside.

Motstanderne fra den franske gourmetbyen yppet seg også i andre omgang, blant annet med en kjempesjanse for Toko Ekambi, men Manuel Neuer leverte en strålende redning.

Dermed skal Bayern München til finalen for første gang siden 2013, da de sikret trofeet i en heltysk duell mot Borussia Dortmund.

