Tromsø snudde til seier og holdt seiersrekken gående

(Tromsø – Stjørdals-Blink 4–2) Nyopprykkede Stjørdals-Blink ga serielederen god kamp, men i andre omgang snudde Tromsø kampen og tok sin sjette strake seier.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag ble det slutt på seiersrekken til Bodø/Glimt i Eliteserien da de spilte uavgjort borte mot Stabæk i den ellevte serierunden, men i OBOS-ligaen holder fremdeles Tromsø rekken med triumfer gående.

«Gutan» fikk en drømmestart og scoret allerede etter 40 sekunder. Et innlegg fra Daniel Berntsen gikk via foten til Stjørdals-Blinks Joachim Olufsen og rett inn bak en utspilt keeper.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Dermed virket Tromsø, som kunne hadde sluppet inn ett mål på de første fem kampene, til å være på full vei mot seier, men forsvarsspillet var ikke på vanlig høyt nivå utover i omgangen.

Mats Lillebo plukket opp en feilpasning like utenfor 16-meteren og reduserte for bortelaget med et godt skudd etter 25 minutter. Seks minutter senere var samme mann sikker fra straffemerket og sørget for at Tromsø havnet under i en kamp for første gang i år.

I andre omgang var det imidlertid lite tvil om at Tromsø var det beste laget. Allerede etter halvannet minutt satte Ruben Yttergård Jensen inn utligningen, og etter mål fra Magnus Andersen og Mikal Norø Ingebrigtsen ble det til slutt en komfortabel 4–2-seier til Tromsø.

les også Nordnorsk dominans: Forbildene er Eggen og Liverpool

Tromsø har dermed tatt 18 poeng av 18 mulige og har tre poeng ned til Ranheim på andreplassen og syv poeng til KFUM Oslo på tredjeplass. De to beste lagene rykker direkte opp til Eliteserien og Tromsø har med det sikret seg en svært god kamp i kampen om å rykke rett opp igjen etter fjorårets nedrykk.

Verre gikk det for HamKam:

For i bunnen av tabellen så HamKam ut til å gå mot sin første seier for sesongen. Borte mot Ullensaker/Kisa lå de under, men mål fra Steffen Pedersen og Tobias Svendsen snudde kampen for hamarsingene. Fem minutter på overtid skrudde Henrik Kristiansen et hjørnespark rett i mål og sørget for at det nok en gang ble et poengtap på overtid for HamKam. Se situasjonen i videoen over.

– Stakkars, stakkars HamKam. Jeg får nesten litt vondt i magen, sa Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson etter at utligningen var et faktum.

Poenget er HamKams første for sesongen, men de har nå mistet utrolige åtte poeng fra det 90. minuttet og ut denne sesongen.

Runden i OBOS-ligaen avsluttes med Jerv–Lillestrøm i kveld. Kampen starter 20.30.

Sjette runde i OBOS-ligaen Strømmen – Sandnes Ulf 4–0 KFUM Oslo – Åsane 0–0 Ranheim – Kongsvinger 3–2 Sogndal – Raufoss 1–0 Tromsø – Stjørdals-Blink 4–2 Ullensaker/Kisa –HamKam 2–2 Øygarden–Grorud 1–1 Vis mer

Publisert: 31.07.20 kl. 19:53 Oppdatert: 31.07.20 kl. 20:17

Fra andre aviser