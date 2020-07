38 GANGER HURRA: 38 mål har Bodø/Glimt scoret på de ti første serierundene. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Tidligere spillere om historiske Glimt: – «Outstanding»

Bodø Glimt har ti strake seire i Eliteserien. Aldri før har et lag hatt en bedre sesongstart. Tidligere spillere er i ekstase over «tidenes Glimt-lag» før Europa-eventyret som venter i august.

– Dette Glimt-laget er et av de bedre vi har sendt ut i Europa på lenge, sier Tom Kåre Staurvik.

Bodø/Glimt skal går inn i den første kvalifiseringsrunden til Europa League 27. august. Der mener han de virkelig har en god mulighet i år.

Den tidligere toppscoreren for nordlandskubben, RBK-, Nederland- og Kina-proffen er nemlig henrykt og stolt over hva Bodø-klubben har prestert i Eliteserien i 2020.

– Det er ikke så mye å si. «Outstanding». Fantastisk. Man så det veldig tidlig at det var to konkurrenter. Molde og dem selv. Nå tok de Molde også. Bunnsolid. Vi så det allerede i fjorårssesongen. Samspillet er godt, de har ro i gruppa. Det er bare å bli imponert, sier 50-åringen.

– Jeg er like imponert som alle andre, sier Harald Martin Brattbakk, Glimt-spiller i 1992–13 og 2005-sesongen.

Nå er det Patrick Berg som bidrar med mål:

– Kan slå hvem som helst hjemme

Han får støtte av tidligere storscorer Bengt Sæternes.

– Det er jo fantastisk å se at de har videreutviklet det de begynte på i fjor. Som gammel spiss må jeg si det er veldig gøy å se at Kasper Junker har slått til som han har gjort. Jeg så ham litt i Danmark og tenkte at han kunne få det til i nord. Men det er lettere sagt enn gjort, det viser at de har et godt system å komme inn i, sier rogalendingen, toppscorer i Bodø/Glimt fire år på rad fra 1999–2002.

les også Bodø/Glimt går verden rundt: – Helt klart en økt interesse

Han mener europacupspillet kan bli et nytt eventyr.

– Det har jo ofte vært et problem at det kun er Rosenborg som har fulgt opp én god sesong med en annen, men nå er Glimt i enda bedre form enn i fjor. Så det skal virkelig bli gøy å se hva de kan få til. De kan slå hvem som helst hjemme.

– Det er jo internasjonalt vi får målestokken på akkurat hvor fantastiske de er, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, toppscorer fire år på rad fra 1984–1987.

Tom Kåre Staurvik fra Glimt-tiden.

Mener dette er den største styrken

Han mener gjenvinningsspillet er det som imponerer mest og drar frem et gammelt uttrykk fra Norges fremste landslagstrener gjennom tidene.

– Med en gang de mister ballen er de på motstanderen som hauker. Også angriper de umiddelbart. Drillo sa vel at hvis du ikke scorer på fem trekk så kan du like gjerne gi ballen til motstanderen. Det viser statistikken og. Glimt prøver kompliserte ting som er vanskelige av og til, men mislykkes de så sier det «bang». De angriper så med en enorm selvtillit.

– De står ofte igjen med to stoppere bak. Det er det jo en risiko forbundet med. Mange ganger i år har jeg tenkt at hadde jeg spilt mot dem så skulle vi faen meg skulle kontra dem i senk, ler Mini.

les også Bodø/Glimt tangerte 68 år gammel rekord: Sikret sin tiende strake seier i toppkampen

At klubben kjemper om seriemesterskapet foran et coronarestriktivt publikumstall mener de er det kjedeligste med årets sesong.

– Vi må håpe at de kan slippe inn litt flere etter hvert. Det er jo flere på pub og ser kampene, men det er en annen diskusjon, sier Staurvik.

Klubblegende Ørjan Berg oppsummerer 2020 slik:

– Jeg synes vi lever bra opp til visjonen vår: «Vi skal gjøre nordlendinger stolte» og klubbens verdier sammenfattet i slagordet: GI ALT!

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

