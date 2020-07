Supertalentet reddet Solskjær - sikret viktig poeng

(Manchester United – West Ham 1–1) Mason Greenwood (18) tangerte en rekke klubblegender med sitt 17. mål for sesongen og sikret uavgjort for Manchester United. Dermed er uavgjort mot Leicester i siste runde nok til å sikre Champions League-spill.

George Best, Brian Kidd og Wayne Rooney har alle scoret 17 ganger i en sesong som tenåring tidligere, og da Mason Greenwood på lekkert vis satte ballen forbi Lukasz Fabianski fem minutter ut i andre omgang tangerte 18-åringen klubbrekorden.

Scoringen kom meget gunstig for Manchester United, etter at Michail Antonio sendte West Ham i ledelsen fra straffemerket på overtid i første omgang.

Utover i kampen virket det som om Manchester United sa seg fornøyde med ett poeng, og det ene poenget kan også vise seg å være svært viktig.

Med tap for Leicester i siste serierunde vil Manchester United trolig havne på femteplass og dermed utenfor Champions League-plassene, men med onsdagens poeng sikret de at uavgjort vil være nok til å havne foran Leicester på tabellen og dårligst havne på fjerdeplass.

Ole Gunnar Solskjærs menn er nå ett poeng foran Leicester, som kommer fra et 3–0 tap borte mot Tottenham og har slitt med formen etter coronapausen.

Dermed ligger alt til rette for en dramatisk avslutning på årets Premier League-sesong for Manchester United, i en ekstremt jevn kamp om de to gjenværende Champions League-plassene.

Onsdagens ene poeng kan også være nok for Solskjær, men da må Chelsea både tape kveldens kamp borte mot ligamester Liverpool og søndagens kamp hjemme mot Wolverhampton.

– Vi er skuffet over resultatet. Når du spiller for denne klubben, vil du vinne alle kamper. Spesielt på Old Trafford, sier Harry Maguire til britisk tv ifølge TV 2.

UTLIGNET: Mason Greenwood satte inn utligningen like etter pause. Foto: CATHERINE IVILL / POOL

Manchester United startet friskt hjemme mot West Ham og hadde to gode skuddforsøk i løpet av de første tre minuttene. Utover i omgangen kom West Ham stadig bedre med, samtidig som hjemmelaget slet med flyten i angrepsspillet.

Første omgang så ut til å ende målløst, men da Declan Rice fyrte av på et frispark i omgangens siste minutt valgte Paul Pogba å ta hendene opp for å beskytte seg. Etter at VAR hadde sett over bildene pekte til slutt dommer Paul Tierney på straffemerket.

– Det var et merkelig mål. Paul holdt hendene opp i boksen og dekket til fjeset. Det var nok på instinkt. Jeg vet ikke hva reglene er, men VAR tok det. Jeg vet ikke, for jeg har ikke sett det i reprise. Men Paul beklaget i garderoben. Han sa at han ikke burde ha gjort det. Så vi må lære av det som lag, sier Maguire om hendelsen.

Michail Antonio har vært i storform i juli, og fra straffemerket sendte han ballen enkelt ned til høyre og i mål - hans åttende (!) scoring denne måneden.

SIKKER: Antonio var sikker fra straffemerket. Foto: Martin Rickett/NMC/Pool / PA POOL

Manchester United startet andre omgang bra og etter noen herlige kombinasjoner ble Mason Greenwood spilt fri inne i boksen. Fra ti meter satte han enkelt ballen ned i hjørnet.

West Ham spilte seg til de største sjansene den siste halvtimen, men kampen ebbet ut i 1–1. Dermed er de nå fire poeng over nedrykksstreken og har sikret plassen.

Publisert: 22.07.20 kl. 20:52 Oppdatert: 22.07.20 kl. 21:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 37 30 4 3 77 – 29 48 94 2 Manchester City FC 37 25 3 9 97 – 35 62 78 3 Chelsea 37 19 7 11 64 – 49 15 64 4 Manchester United FC 37 17 12 8 64 – 36 28 63 5 Leicester City FC 37 18 8 11 67 – 39 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

