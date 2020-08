ERSTATTER? Patrick Schick (t.v.) spiller kanskje sin siste kamp for RB Leipzig torsdag kveld. Alexander Sørloth (t.h.) kan komme til å erstatte ham.

Sørloth om interessen fra større klubber: – Det bygger selvtillit

Det var lenge snakk om at Erling Braut Haaland (20) kunne ende i RB Leipzig. Nå skal landslagskollega Alexander Sørloth (24) være i søkelyset til flere store klubber.

Torsdag kveld spiller RB Leipzig kvartfinale i Champions League mot Atlético Madrid. Det kan bli avskjedskampen for en viktig spiller, tsjekkeren Patrik Schick (24).

I sin jakt på erstatter har RB Leipzig, ifølge Bild Zeitung, kastet sine øyne på trønderen.

– Jeg vet at det er interesse fra klubber. Det er smigrende, og bygger selvtillit. Men utover det tar jeg ting med stor ro, sier Sørloth selv i et intervju med Adressa.

Manager Julian Nagelsmann ville aller helst ha Schick med videre, men AS Roma, som eier tsjekkeren, har sagt nei til videre leie. De vil bare selge.

Dermed har Sørloth dukket opp på radaren, ifølge den tyske avisen. Klubben har ennå ikke uttalt seg om koblingen.

Men det er fortsatt Crystal Palace som eier Sørloth og låneavtalen med Trabzonspor varer i ett år til. Det ligger en opsjon i avtalen som gjør at tyrkerne kan kjøpe ut Sørloth for en ganske billig penge, et sted mellom 60 og 70 mill. kroner, og tjene godt på å selge ham videre.

les også Alexander Sørloth scoret i cuptriumf – pappa Gøran varsler «mye mer» i vente

En overgang til RB Leipzig kan være et bra neste steg på karrieren til Alexander Sørloth. Jan Åge Fjørtoft, ekspert på tysk fotball, vurderer det slik:

– RB Leipzig og Red Bull-konsernet blir anklaget for kommersialisering av fotball og egentlig alt som konservative fans misliker sterkt. Men om vi klarer å se bort fra dette, uten å akseptere det, så er er Red Bull innen de fleste idretter veldig opptatt av å utvikle utøvere, finne typene.

– Klubben har kommet seg til kvartfinalen i CL, med smarte innkjøp og utviklingen av spillere. Skulle Sørloth ende opp der, vil det både være bra for hans utvikling og ikke minst være en skikkelig fjær i hatten for en veldig god sesong i Tyrkia, mener Fjørtoft.

Alexander Sørloth har hatt en sesong sterk som tyrkisk pepper; 24 seriemål og ni målgivende pasninger. Og 33 mål totalt i alle turneringer.

– Skal noe kunne skje, må det være snakk om en klubb som spiller angrepsvillig fotball, legger han til.

les også «Perry» om Sørloth: – Ikke overraskende at han kobles til større klubber

VG-tips: RB Leipzig-Atlético Madrid

* Avgjørende Champions League-kvartfinale som spilles på Sporting Clube De Portugal sin hjemmebane i Lisboa.

* Begge lag avsluttet på tredjeplass i respektive liga i henholdsvis Tyskland og Spania. Men forskjellen er at RB Leipzig spilte sin siste ligakamp 27. juni, mens spansk La Liga stoppet 19. juli. Det er godt mulig det er en fordel for Atlético Madrid.

* Spanjolene har mer rutine på dette nivået. Og det virker som de har hatt bruk for denne erfaringen tidligere i sesongens CL. Vi tenker på opphentingen 0-2 til 2-2 hjemme mot Juventus. Og at de maktet å vende 0-2 til 3-2 borte mot Liverpool rett før corona-nedstengningen i mars. Madrid-klubben har en utrolig sterk lagmoral - og gir seg aldri tydeligvis.

* Atlético spilte 11 sommerkamper i La Liga uten å ryke (7-4-0). Tar de med seg den sterke formen er de favoritter til å avansere til semifinalen. Alternativt er et singlespill på Under 2,5 mål til 1,55 en mulighet.

Atlético Madrid-oddsen i et vanlig HUB-spill står til 2,20, og spillestopp er kl. 20.55. Kampen ser du på Vsport 1.

