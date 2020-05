KLAR BØNN: Vibeke Johannesen i Brann mener regjeringen må levere en redningspakke som faktisk treffer klubbene i Eliteserien. Foto: Hallgeir Vågenes

Brann-lederens bønn til Raja: – Snart er det tomt for penger

BERGEN/OSLO (VG) Vibeke Johannesen i Brann tror mange klubber begynner å gå tomme for penger, og har en klar liste på hva som skal til for å redde klubbens økonomi.

– Det haster å få på plass en ny krisepakke som treffes vår bransje, for snart er det tomt for penger hos flere klubber. De pakkene som er lagt frem foreløpig treffer ikke oss, sier Branns daglige leder på indre bane i Bergen.

Når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett på tirsdag, mener Brann-leder Vibeke Johannesen at de trenger en langt mer treffsikker redningspakke enn den første som ble presentert.

I den første pakken kom det kun kompensasjon for avlyste arrangementer, ikke utsatte og eventuelt gjennomførte uten publikum – som er tilfelle for Eliteserie-kampene med oppstart 16. juni.

– Det er viktig at den nye pakken gjelder ut året og gir kompensasjon i forbindelse med arrangementer som blir gjennomført med begrensinger, som uten publikum og andre aktiviteter, sier Johannesen.

FOLKETOMT: Det blir ikke publikum på tribunene ved seriestart 16. juni, men Brann-lederen har likevel et håp om å fylle deler av stadion i løpet av sesongen - naturligvis med forsvarlig avstand. Foto: Hallgeir Vågenes

Vent til tirsdag

Fredag presenterte kulturminister Abid Raja (V) en justering av den første krisepakken til idrettslagene og frivilligheten rundt om, som kompenserte delvis for tapte kiosk- og parkeringsinntekter – uten å treffe Eliteserie-klubbene i særlig større grad.

Da VG utfordret kulturministeren på om han kom til å lytte til Johannesens bønn, svarte han at det kommer.

– Jeg har snakket med Vibeke om dette allerede, og det er viktig å presisere at denne redningspakken gjelder til og med 15. juni. Toppfotballen starter etter dette, og vi kommer tilbake til perioden som gjelder etter 15. juni på tirsdag, sa Raja fredag ettermiddag.

– Vi trenger hjelp

Brann har budsjettert med 23 millioner i billett- og kampdagsinntekter, og risikerer å få null om det ikke blir åpnet for publikum på arenaene. Bare på fotballens festdag, 16. mai, hadde de regnet med å få inn opp mot fem millioner kroner.

– Vi trenger hjelp og kompensasjon for bortfall av alle disse inntektene, og det blir ekstremt viktig for økonomien vår videre, og faktisk overlevelse for klubber. Og det er kolleger og klubber som er i en mer kritisk situasjon enn oss, og har det langt vanskeligere, sier Johannesen.

Men selv om oppstarten av Eliteserien definitivt blir uten publikum til stede på kampene, har ikke Johannesen gitt opp å fylle deler av Brann Stadion i løpet av annerledes-sesongen 2020.

– Vi har et håp om å fase inn tilskuere i september, og vi kan jo ha mange folk på tribunene uten at de sitter tett i tett. Men det hviler et stort ansvar på oss nå som vi skal starte opp med kamper uten publikum og trening med kontakt igjen, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

