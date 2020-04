DRASTISK ANBEFALING: Rosenborg-ving Pål André Hellands spesielle coronaløsning møter motstand. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kritisk til Hellands spesielle coronaløsning: – Blir vanskelig

Rosenborg-spiller Pål André Helland (30) mener klubbene må akseptere at det spilles kamper selv om «halve» troppen rammes av sykdom. Det møter motstand.

Han ber om tydelige retningslinjer når Eliteserien kommer i gang igjen, og ønsker samtidig ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær tid.

– Hvis klubben ikke klarer å mønstre en ellever bestående av spillere fra A-stallen, så utsettes kampen. Så lenge man klarer å stable elleve spillere fra A-stallen på banen, må man gjennomføre, foreslår Helland i Eurosport-podkasten «Spillerrådet».

Sarpsborg 08s Ole Jørgen Halvorsen synes det høres for lettvint ut.

– Det vil være vanskelig fordi folk kan være smittet uten å ha symptomer. Da må man i hvert fall ha hurtigtester tilgjengelig, ellers blir det vanskelig å gjennomføre en kamp hvis et par stykker har symptomer eller blir syke, sier Halvorsen til VG.

Sleiker ikke på dørhåndtak

Helland ser derimot en positiv bieffekt av sitt eget forslag, som han har diskutert med lagkamerater på trening.

– Det kan bli en del unggutter som får sjansen hvis det blir mye sykdom i enkelte klubber, sier han.

– En ting som er veldig underkommunisert er at vi toppidrettsutøvere er veldig vant til å forholde oss til smitte og sykdom hver dag. Det er ikke sånn at vi går og sleiker på dørhåndtakene når det ikke er corona, sier Helland – og tror på en dominoeffekt hvis land som Tyskland kommer i gang med ligaspill.

KLAPPER FOR FOLKET: Sarpsborg 08s Ole Jørgen Halvorsen takker publikum i fjorårets oppgjør mot Strømsgodset. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

– Hva skjer med klubbene som ikke tåler tre eller fire ute i coronakarantene? spør Mjøndalens Christian Gauseth i podkasten.

«Aner et skifte»

Alle idrettsarrangement er forbudt i Norge til 15. juni, og torsdag kommer kulturminister Abid Raja (V) med mer informasjon til Idretts-Norge. Lørdag stengte han alle arrangementer med over 500 tilskuere til 1. september.

– Det er veldig trist, men folk jeg snakker med har blitt så sultefôret på fotball at det viktigste er å se det på TV. Selv om det er publikum som er «greia», og det er det som gir den store opplevelsen, sier Halvorsen.

Mens Gauseth «aner et skifte» og ser lysere på mulig fotballstart i sommer, ser Halvorsen store utfordringer med å få avviklet en eliteseriekamp, som krever mange mennesker i sving. Han håper selvsagt på en løsning.

– Man skal være ganske sikre på at man får en tilnærmet vanlig sesong. For hva skjer om man får en ny smittetopp etter at sesongen er i gang? Det lureste er kanskje å se på løsninger der opp- og nedrykk ikke gjelder, fordi det kan bli vanskelig å få spilt sesongen rettferdig nok, sier han.

