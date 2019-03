Solskjær etter fast ansettelse: - Helt galskap

MANCHESTER/OSLO (VG) Ole Gunnar Solskjær lovpriser supporterne, ser frem til nye utfordringer og forteller at tittelen «midlertidig» ikke passet ham spesielt godt, etter å ha fått jobben som Manchester United-manager fast.

– Du vet når folk sier at de har fått en drømmejobb? Det er mer sant for meg enn for noen andre, dette er min ultimate drøm. Vi har forbedret oss så mye de siste tre månedene, men vet at vi har mer å gå på. Jeg er sikker på at vi kommer til å løfte trofeer, sier Solskjær på pressekonferansen der han ble presentert som permanent manager.

Oppsvinget har vært merkbart: Klubben har snudd en håpløs situasjon i Champions League og for alvor kjempet seg inn i kampen om topp fire.

– Da jeg fikk jobben, var vi elleve poeng bak topp fire. Nå har vi gitt oss en strålende mulighet til å komme inn i topp fire, og det må være målet på kort sikt, sier Solskjær om de nye forventningene, og sier at de kommer til å handle i sommerens overgangsvindu - uten at han skal gjøre radikale endringer.

Han avslører at en telefon til Sir Alex Ferguson var blant de første han tok etter at han fikk beskjeden om at jobben var hans, uten å si hva de snakket om. Og supporterne har trykket ham enda nærmere sitt bryst.

– Det har vært helt galskap de siste tre månedene, med tanke på hvordan supporterne har støttet spillerne, meg og støtteapparatet. Vi har virkelig satt pris på støtten, og jeg håper vi kan betale dem tilbake nå, sier Solskjær til klubbens TV-kanal MUTV, som hadde det første intervjuet med nordmannen etter at han torsdag fikk fast jobb.

AT THE WHEEL: Ole Gunnar Solskjær poserer med et Manchester United-skjerf. Foto: OLI SCARFF / AFP

Nå venter først en intens sesonginnspurt i både Premier League og Champions League, før sommerens overgangsvindu blir hans første virkelige mulighet til å sette sitt preg på spilletroppen. Og da kommer fort kravet om trofeer.

– Det er forventningene i Manchester United, suksess, å strebe etter å forbedre seg. Jeg hadde ikke sagt ja om jeg ikke hadde gledet meg til utfordringene, om jeg ikke trodde på klubben og det vi gjør. Jeg håper jeg kan yte jobben rettferdighet, og det er deilig å ikke ha «midlertidig» foran manager-tittelen, sier Solskjær.

Han sier at familien nå skal flytte med ham fra Norge, og at huset - som han begynte byggingen av i 2007 - kanskje endelig skal være innflyttingsklart for familien Solskjær i 2019. Men først må han antakelig ta hånd om en viss Virgil van Dijk, som for tiden er leieboer i villaen.

– Jeg har ikke sagt fra til ham ennå. Vi har en kontrakt der, sier Solskjær og ler.

Solskjær fikk jobben 19. desember, etter at José Mourinho ble sparket dagen i forveien. Han har vært ungdomstrener i samme klubb, og også trent Premier League-rivalen Cardiff og Eliteserie-klubben Molde.

– Jeg har forberedt meg helt siden jeg ble skadet, at jeg skulle bli manager et sted. Jeg har alltid kanskje vært dum, naiv og sløv nok til å drømme om denne jobben.

Publisert: 28.03.19 kl. 16:57 Oppdatert: 28.03.19 kl. 17:18